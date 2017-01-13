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Конкурсы АСТВ
Раздаем призы!

Раздаем призы!

Призы имеют такое свойство, как «срок годности».  Понятно, что некоторые наши уважаемые пользователи и блогеры не живут в Южно-Сахалинске и не могут быстро забрать полагающийся приз. И если вы в течение ПЕРВОЙ недели после объявления результатов сообщаете нам о своём намерении забрать свой подарок (всё равно: завтра или через две недели)- мы рады и ждем. Однако это происходит не всегда так. Поэтому пришло время напомнить, что в соответствии с правилами фотоконкурсов  Вручение призов происходит: «в течение 1 (одного) месяца после объявления итогов». За это время мы должны оповестить победителей, получить ответ и дать им время доехать до нас.

К чему, собственно говоря, об этом речь? Всё к тому, что многие регистрируются на сайте специально только для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе, а потом «пропадают», не следят за подведением итогов и не проверяют личные сообщения. У подарка/приза истекает срок годности, а ведь его может получить кто-то другой!

К примеру, сейчас решается судьба приза за участие в фотоконкурсе «Новогднее чудо». Анастасия Тарута, если вы до 17.00 20 января (пятницы) не выйдете с нами на связь, подарок будет вручен другому участнику!!!

Не стесняйтесь, пишите, что заберете приз/подарок. Чем быстрее сделаете это - тем лучше))) и...

 

вчера, в 18:00 +14
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Комментарии
Olga_23
Написано вчера, в 18:23
А что, и заберу, заберу, заберууууу!)))))
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+10
Ярославчик
Написано вчера, в 18:46
Я могу забрать все призы...у места дома много.
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+10
Olga_23
Написано вчера, в 18:48
Ярославчик, жадина))))
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+7
Натали)))
Написано вчера, в 18:49
Ярославчик, у места дома много.
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+7
Olga_23
Написано вчера, в 18:51
Натали))), там просто "у" не дописана) Должно быть так: "Уууууу, места дома много"
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+4
Еще 3 комментария
Olga_23
Написано вчера, в 18:49
Можно меня также завалить призами, как на главной картинке?
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+9
Натали)))
Написано вчера, в 18:53
Olga_23, да там пустые коробки
конечно можно
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+7
Olga_23
Написано вчера, в 18:54
Натали))),
Не, меня пустыми не надо, я от полных тащусь!
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+5
Натали)))
Написано вчера, в 18:59
Olga_23, типа так?
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+6
Еще 11 комментариев
Ягодка
Написано вчера, в 22:01
Я тож в общем то могу забрать подарки))) ну так,вдруг не кому будет отдать
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+7
Olga_23
Написано вчера, в 22:03
Ягодка, есть! Есть кому отдать!!!!
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+4
VLадимир
Написано вчера, в 22:04
Ягодка, там за Яриком уже очередь,а ты говоришь некому забрать.
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+7
Ягодка
Написано вчера, в 22:11
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+2
Еще 2 комментария
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Розыгрыш билетов на концерт камерного ансамбля «Дивертисмент»! ЗАКРЫТО
Розыгрыш билетов на концерт камерного ансамбля «Дивертисмент»! ЗАКРЫТО
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