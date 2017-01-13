Раздаем призы!

Призы имеют такое свойство, как «срок годности». Понятно, что некоторые наши уважаемые пользователи и блогеры не живут в Южно-Сахалинске и не могут быстро забрать полагающийся приз. И если вы в течение ПЕРВОЙ недели после объявления результатов сообщаете нам о своём намерении забрать свой подарок (всё равно: завтра или через две недели)- мы рады и ждем. Однако это происходит не всегда так. Поэтому пришло время напомнить, что в соответствии с правилами фотоконкурсов Вручение призов происходит: «в течение 1 (одного) месяца после объявления итогов». За это время мы должны оповестить победителей, получить ответ и дать им время доехать до нас.

К чему, собственно говоря, об этом речь? Всё к тому, что многие регистрируются на сайте специально только для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе, а потом «пропадают», не следят за подведением итогов и не проверяют личные сообщения. У подарка/приза истекает срок годности, а ведь его может получить кто-то другой!

К примеру, сейчас решается судьба приза за участие в фотоконкурсе «Новогднее чудо». Анастасия Тарута, если вы до 17.00 20 января (пятницы) не выйдете с нами на связь, подарок будет вручен другому участнику!!!

Не стесняйтесь, пишите, что заберете приз/подарок. Чем быстрее сделаете это - тем лучше))) и...