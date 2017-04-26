Новый фотоконкурс «Кто в доме хозяин?!!»

Вопрос о том, кто в доме главный – возникает особенно часто, если кроме вас в квартире обитают домашние животные. Порой обладатели ушей, лап и хвостов ведут себя так, как будто весь мир крутится вокруг них. И, что греха таить, предпосылки к такому поведению – человеческих рук дело…

Мы обожаем своих домашних питомцев, многое им позволяем, а взамен получаем от них преданность и ласку.

Участвуйте в фотоконкурсе «Кто в доме хозяин?!!», который мы проводим совместно с магазином «ЗООМИР». Здесь вы найдете всё необходимое для ваших питомцев. Витамины, корма, игрушки и одежда, большой ассортимент лежанок на любой вкус и многое другое.

Присылайте фотографии, на которых изображены вы со своими домашними питомцами. В этот раз мы решили не ограничивать вас определенными тематическими рамками. Одно условие - в кадре должен ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать человек!

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – магазин «ЗООМИР»

Внимание! От одного пользователя для участия в фотоконкурсе принимается не более ТРЁХ фотографий!

Фотографии принимаются до 25 мая (включительно). Голосование продлится с 26 мая по 2 июня. Подведение итогов – 2 июня.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь