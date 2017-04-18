Итоги фотоконкурса «Мои любимые места»
Напомним, тематика фотоконкурса была посвящена архитектуре и интерьерам. Мы принимали фотографии, на которых запечатлены необычные, оригинальные места, которые вы считаете своими любимыми, которые вам запомнились, и туда хочется возвращаться снова и снова.
Партнером конкурса выступала группа компаний «Сектор». Мастера компании изготовили замечательные призы для победителей - изделия художественной ковки и пришла пора узнать - кому они достанутся.
Знакомим с нашими победителями:
больше всего голосов набрала фотография «Дом у моря» пользователя Nikolaskva
приз - вот эта замечательная кованая этажерка
выбор партнера конкурса - фотография «Тоннель на станции «Перевал» от пользователя artik
приз – подставка под кашпо
и еще один победитель, которого определил партнер конкурса «Уютный уголок Южного» от пользователя NataV
приз - подсвечник
ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и напоминаем, вы должны срочно связаться с редакцией - мы объясним, как вам забрать заслуженные призы!
Телефон: 49-16-06. Или в личку.
Срок - ОДНА неделя. В противном случае мы будем вынуждены определить других победителей.