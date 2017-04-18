Итоги фотоконкурса «Мои любимые места»

Напомним, тематика фотоконкурса была посвящена архитектуре и интерьерам. Мы принимали фотографии, на которых запечатлены необычные, оригинальные места, которые вы считаете своими любимыми, которые вам запомнились, и туда хочется возвращаться снова и снова.

Партнером конкурса выступала группа компаний «Сектор». Мастера компании изготовили замечательные призы для победителей - изделия художественной ковки и пришла пора узнать - кому они достанутся.

Знакомим с нашими победителями:

больше всего голосов набрала фотография «Дом у моря» пользователя Nikolaskva

приз - вот эта замечательная кованая этажерка

выбор партнера конкурса - фотография «Тоннель на станции «Перевал» от пользователя artik

приз – подставка под кашпо

и еще один победитель, которого определил партнер конкурса «Уютный уголок Южного» от пользователя NataV

приз - подсвечник

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и напоминаем, вы должны срочно связаться с редакцией - мы объясним, как вам забрать заслуженные призы!

Телефон: 49-16-06. Или в личку.

Срок - ОДНА неделя. В противном случае мы будем вынуждены определить других победителей.