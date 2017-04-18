блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы АСТВ
Итоги фотоконкурса «Мои любимые места»

Итоги фотоконкурса «Мои любимые места»

Напомним, тематика фотоконкурса была посвящена архитектуре и интерьерам. Мы принимали фотографии, на которых запечатлены  необычные, оригинальные места, которые вы считаете своими любимыми, которые вам запомнились, и туда хочется возвращаться снова и снова.

Партнером конкурса выступала группа компаний «Сектор». Мастера компании изготовили замечательные призы для победителей - изделия художественной ковки и пришла пора узнать - кому они достанутся.   

Знакомим с нашими победителями:

больше всего голосов набрала фотография «Дом у моря» пользователя Nikolaskva

приз - вот эта замечательная кованая этажерка

 

выбор партнера конкурса - фотография «Тоннель на станции «Перевал» от пользователя artik

приз – подставка под кашпо

 

и еще один победитель, которого определил партнер конкурса «Уютный уголок Южного» от пользователя NataV

приз - подсвечник

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и напоминаем, вы должны срочно связаться с редакцией - мы объясним, как вам забрать заслуженные призы!

Телефон: 49-16-06. Или в личку.

Срок - ОДНА неделя. В противном случае мы будем вынуждены определить других победителей.

 

сегодня, в 15:59 0
Еще в этом блоге
Голосование за лучшие фото конкурса «Мои любимые места» началось!
Фотоконкурс «Мои любимые места». Продолжение!
Народный журналист. Март-2017
Лучшие блогеры АСТВ - итоги марта
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Голосование за лучшие фото конкурса «Мои любимые места» началось!
Голосование за лучшие фото конкурса «Мои любимые места» началось!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru