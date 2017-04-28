Народный журналист. АПРЕЛЬ-2017

С чем ассоциируется апрель? Весна медленно, но верно отвоевывает свое законное положение у зимы. И пусть иногда последняя «выкидывает фортеля», как метель 18 и 19 числа – нам, сахалинцам, к таким явлениям не привыкать. Как показывают апрельские публикации в разделе «Народный журналист», наших блогеров беспокоили и погода, и природа, и всевозможные культурные мероприятия.

Как раз за освещение одного из таких - Пасхи - блог Катерины Раченко под названием «Праздник Пасхи в парке им. Гагарина» получает звание «Народного журналиста» и 1000 рублей на баланс сотового телефона.

Поздравляем победителя!

В продолжение пасхальной темы – замечательный фоторепортаж пользователя Lvista под названием «Пасхальная радуга» про выставку-ярмарку сахалинских мастериц, проходившую перед праздником в Хоккайдо центре. Стоит ещё раз полюбоваться на рукодельные вещи и прикинуть, что можно будет приобрести на ярмарке в следующем году.