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Народный журналист. АПРЕЛЬ-2017

Народный журналист. АПРЕЛЬ-2017

С чем ассоциируется апрель? Весна медленно, но верно отвоевывает свое законное положение у зимы. И пусть иногда последняя «выкидывает фортеля», как метель 18 и 19 числа – нам, сахалинцам, к таким явлениям не привыкать. Как показывают апрельские публикации в разделе «Народный журналист», наших блогеров беспокоили и погода, и природа, и всевозможные культурные мероприятия.
Как раз за освещение одного из таких - Пасхи - блог Катерины Раченко под названием «Праздник  Пасхи в парке им.  Гагарина» получает звание «Народного журналиста» и 1000 рублей на баланс сотового телефона.

Поздравляем победителя!

В продолжение пасхальной темы – замечательный фоторепортаж пользователя  Lvista под названием «Пасхальная радуга» про выставку-ярмарку сахалинских мастериц, проходившую перед праздником в Хоккайдо центре. Стоит ещё раз полюбоваться на рукодельные вещи и прикинуть, что можно будет приобрести на ярмарке в следующем году.

 

сегодня, в 10:14 +4
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Комментарии
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 10:33
Мои поздравления, Катерина. Вас всегда интересно читать и смотреть
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:42
Не читал, но одобряю!
И поздравляю!
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:49
.
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+1
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