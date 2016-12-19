Голосуйте за лучшие фото конкурса «Блестящие»!

Прием фотографий на участие в конкурсе «Блестящие» завершился, и началось голосование, которое продлится до 28 декабря включительно.

Не забудьте отдать свой голос за понравившиеся вам фотографии!

Ювелирное украшение - это подарок на все случаи жизни. Всегда долгожданный и желанный. В сети ювелирных магазинов «Золотые купола» огромный выбор ультрамодных и классических ювелирных украшений на все случаи жизни. Действуют скидки. Если не знаете, что купить - приобретите подарочный сертификат и пусть виновник торжества сам сделает выбор!

Один победитель определяется по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - сети ювелирных магазинов «Золотые купола»

Подведение итогов и объявление победителей – 29 декабря

Проголосовать за фотографии можно прямо сейчас