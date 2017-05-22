Уроды и адские цены. Обзор околосахалинского интернета

На прошлой неделе отгремели последние звонки. Самые искренние, самые клевые материалы о праздниках написали журналисты "Углегорских новостей". В их статьях и ребята и учителя просто потрясающие - умные, добрые и настоящие.

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На Сахалин приезжал блогер Сергей Анашкевич. Он пишет о путешествиях. Теперь и о путешествиях на острова. Среди ярких впечатлений - цены на Курилах. Он их назвал адскими.

Жить на островах - еще то удовольствие. Тем более, когда эти острова в регионе с суровым климатом, малонаселенные да еще и на серьезном удалении от материка.

Только представьте себе сложности обеспечения привычными для нас продуктами и товарами - от скрепок до стройматериалов, когда до ближайшего крупного оптового центра более 400 км и элементарная закупка товара для магазина - целое дело.

А еще его разозлили уроды.

Я сейчас нахожусь на Курилах. Здесь нереально красивая природа и какая-то особая атмосфера.

А еще здесь живут люди. И они дико засрали всю свою нереально красивую природу.

Вот хоть убивайте, я не понимаю людей. Их на острове Итуруп живет 6 тысяч человек. И везде, абсолютно везде валяется мусор.

Я не понимаю, как можно гадить в месте, где живешь. Да еще и на острове, ведь ты просто никуда не денешься отсюда от своего мусора. И приезжих не обвинишь, т.к. их сюда приезжает настолько мало, что они просто не в состоянии произвести столько мусора и разбросать его по всему острову.

Кипит все внутри от увиденного.

Уроды, по-другому не скажешь.

Еще фото нашей прекрасной области. Теперь от фотографа Вивиан дель Рио. Она приезжала на Сахалин с мастер-классом по уличной фотографии, который вызвал у сахалинцев большой интерес.

Но в фейсбуке снимки, которые Вивиан сделала в Южно-Сахалинске вызвали много негатива.

Но у нашего острова есть туристическое будущее. Вот, например, Ксения Собчак побывала на северо Хоккайдо (а это от нас вот прямо рукой достать можно) и в полном восторге.

Есть идея! Привозить богатых туристов на Мыс Анива, а выдавать его за Японию. По природе так и не отличит никто.

Страничка гламура и высоко стиля в бложике. Все сейчас обсуждают Каннский фестиваль, приз Звягинцева, платья разные. А нам, знаете ли, тоже что есть сказать по поводу Канн. Вы знали, что в 2006 году организаторы фестиваля обращались за помощью к бывшему губернатору Ивану Малахову? Здесь подробности.