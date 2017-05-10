Гусиные истории и нет серости. Обзор околосахалинского интернета

Продолжается гусиная история мэра Гусева. Его, как мы помним задержали с убитыми гусями, хотя официально охота еще не была начата. Материалы поступили в суд, но их вернули на доработку.

Начальник отдела дизайна мэрии Южно-Сахалинска Павел Шугуров надел свои грязные штаны, собрал детей и снова покусился на святое раскрасил серые стены.

Локация выбрана удачно - рядом с травматологической поликлиникой. Выходишь такой на костылях, заплаканный, а тебе

Эксперты: суд против Хорошавина повлияет на выборы в облдуму Сахалина

Эксперты считают, что у оппозиции есть шансы отнять часть голосов у «Единой России» на выборах в облдуму Сахалина. По их словам, оппозиция может использовать в свою пользу уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Наблюдатели отмечают, что пока неизвестно, возглавит ли список ЕР на выборах действующий губернатор Олег Кожемяко. Но они уверены, что так или иначе Кожемяко будет влиять на ход избирательной кампании в регионе.

Ох уж мне эти материалы. Вроде говорит Капитан Очевидность, а получается вранье геббельсовское.

Никак суд не повлияет. Так и запишите.

Северная Корея стала запускать баллистические ракеты куда-то в сторону Японии. Волею судеб с той же стороне находится и Россия. Американцы утверждают, что одна из ракет упала в 90 км от Владивостоке. "И не 90, а 500" - поправляют российские военные. "

Эксперты спорят, чем грозит это кимченнамовская военщина. Про Сахалин в статье одно слово, но читать все же стоит.

Живые и мертвые. Поронайские хроники

Предупреждающими надписями на заборе местные ритуальные агентства вынуждены теперь регулировать похоронные процессы на старом городском кладбище. Здесь и на втором кладбище, хоть и прозванном новым, но функционирующим уже много лет, для захоронений нет места.

Старое кладбище к тому же официально давно закрыто, но горожане стараются хоронить на нем усопших, в том числе, из-за его более близкого местоположения. Если так и дальше будет, говорят местные ритуальщики, могилами постепенно могут перекрыть движение по внутренним кладбищенским дорогам.

Это просто чудовищно, ну почему наши кладбища это такое скотство, которое унижает и живых и мертвых?

Известный блогер -путешественник Сергей Доля приглашал в вояж на Сахалин. В программе краеведческий музей, устрицы, ферма по выращиванию гребешка, цыгане, медведи. Цена тура - 160 тысяч рублей.

Кстати, в конце апреля к нам должен был приехать целый отряд тревел-блогеров, но почему-то не получилось. Возможно, позднее.

Ну и вдогонку как развивается туристическое "Восточное кольцо России" в которое входит Сахалин.