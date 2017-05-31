Против мэра и свалка века. Обзор околосахалинского интернета

Сахалин вошел в Пять самых экологически неприглядных точек Дальнего Востока. Спасибо циклопической южно-сахалинской свалке.

Страшнее всего, что в реки попадает большое количество тяжёлых металлов, потому что на свалку выкидывают и старые батарейки, и ртутные лампы, и свинцовые аккумуляторы. Всё это, естественно, выносится в море, в залив Анива, который у нас имеет большое рыбопромысловое значение.



В Холмске начался праздник непослушания. Появилась петиция с требованием отставки главы района Андрея Сухомесова. Ее подписали (на момент написания блога) чуть более 200 человек. Сейчас письмо турецкому султану петиции против того и этого появляются постоянно, поэтому они мало кого пугают. Но все же.

С момента назначения Сухомесова А. главой администрации, состояние дорог, инженерной инфраструктуры, да и облик города в целом, доведены до состояния, описание которого сложно передать словами, которые не содержали бы нецензурной брани.

Кстати, сам Сухомесов сейчас в отпуске, хотя совсем недавно он уже уходил отдыхать. В Холмской администрации в это время идут кадровые перестановки - увольняются фигуры, занимающие важные посты.

К чему бы это?

Очередная делегация чиновников в очередные дали по обмену очередным опытом. На сей раз это один министр, один мэр. Ездили в Калугу, смотрели роботизированную ферму и все прочее..

Далее делегация посетила «Этномир», где было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках встречи отмечалось, что Сахалинская область заинтересована представлять свои товары и услуги на территории «Этномира», и совместный проект в этом направлении обязательно будет реализован.

В очередной раз велись переговоры про поставки сахалинских морепродуктов в материковские рестораны. Меня это бесит страшно. Поставьте сахалинские морепродукты на мою кухню. А? Я уже не говорю про устриц. Хотя... И про устриц говорю - я их покупала последний раз на рынке лет 8 назад. Две штуки (!!!) обошли мне больше 500 рублей. Они были из аквариума, но безнадежно дохлые. Почему до Калуги живые сахалинские устрицы доехать могут, а до меня нет? Хрен найдешь нормальных креветок. Только те маленькие, варено-мороженные в пачках. А нерку? Попыталась найти нерку в магазинах, чтобы небольшая, аккуратная, свежая. Ага, сейчас. Она вся в ресторанах Москвы и Сочи. В сахалинских магазинах за нерку выдают желтоватые, побитые железнодорожные шпалы. Ладно, выдохнула...Пошли дальше.

Видео, озаглавленное "Зомбированные "Ранетки" в Южно-Сахалинске". Видео загружено на днях, но концерт, явно был не вчера.

Компьютерная игрушка - поездка на грузовике по дорогам Сахалина. Старт из Южно-Сахалинска, финиш на мысе Шмитдта (хе-хе). Много неномативной лексики.

А вот тоже покатушки, но уже в реале. "Масштабная" (четыре человека на два Хендая) экспедиция с Сахалина в Москву.

А вот любопытный канал под названием Тридесятое царство. Он про поиски клада на Сахалине. Ну, не клада, конечно, а о том, что можно найти с металлоискателем.