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Против мэра и свалка века. Обзор околосахалинского интернета

Против мэра и свалка века. Обзор околосахалинского интернета

Сахалин вошел в Пять самых экологически неприглядных точек Дальнего Востока. Спасибо циклопической южно-сахалинской свалке. 

Страшнее всего, что в реки попадает большое количество тяжёлых металлов, потому что на свалку выкидывают и старые батарейки, и ртутные лампы, и свинцовые аккумуляторы. Всё это, естественно, выносится в море, в залив Анива, который у нас имеет большое рыбопромысловое значение.

В Холмске начался праздник непослушания. Появилась петиция с требованием отставки главы района Андрея Сухомесова. Ее подписали (на момент написания блога) чуть более 200 человек. Сейчас письмо турецкому султану   петиции против того и этого появляются постоянно, поэтому они мало кого пугают. Но все же. 

С момента назначения Сухомесова А. главой администрации, состояние дорог, инженерной инфраструктуры, да и облик города в целом, доведены до состояния, описание которого сложно передать словами, которые не содержали бы нецензурной брани.

Кстати, сам Сухомесов сейчас в отпуске, хотя совсем недавно он уже уходил отдыхать. В Холмской администрации в это время идут кадровые перестановки - увольняются фигуры, занимающие важные посты. 

К чему бы это?

Очередная делегация чиновников в очередные дали по обмену очередным опытом. На сей раз это один министр, один мэр. Ездили в Калугу, смотрели роботизированную ферму и все прочее..

Далее делегация посетила «Этномир», где было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках встречи отмечалось, что Сахалинская область заинтересована представлять свои товары и услуги на территории «Этномира», и совместный проект в этом направлении обязательно будет реализован. 

В очередной раз велись переговоры про поставки сахалинских морепродуктов в материковские рестораны. Меня это бесит страшно. Поставьте сахалинские морепродукты на мою кухню. А? Я уже не говорю про  устриц. Хотя... И про устриц говорю - я их покупала последний раз на рынке лет 8 назад. Две штуки (!!!) обошли мне больше 500 рублей. Они были из аквариума, но безнадежно дохлые. Почему до Калуги живые сахалинские устрицы доехать могут, а до меня нет? Хрен найдешь нормальных креветок. Только те маленькие, варено-мороженные в пачках. А нерку? Попыталась найти нерку в магазинах, чтобы небольшая, аккуратная, свежая. Ага, сейчас. Она вся в ресторанах Москвы и Сочи. В сахалинских магазинах за нерку выдают желтоватые, побитые железнодорожные шпалы. Ладно, выдохнула...Пошли дальше. 

Видео, озаглавленное "Зомбированные "Ранетки" в Южно-Сахалинске". Видео загружено на днях, но концерт, явно был не вчера. 

Компьютерная игрушка - поездка на грузовике по дорогам Сахалина. Старт из Южно-Сахалинска, финиш на мысе Шмитдта (хе-хе). Много неномативной лексики. 

А вот тоже покатушки, но уже в реале. "Масштабная" (четыре человека на два Хендая) экспедиция с Сахалина в Москву. 

А вот любопытный канал под названием Тридесятое царство. Он про поиски клада на Сахалине. Ну, не клада, конечно, а о том, что можно найти с металлоискателем. 

 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 15:35 +10
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Комментарии
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 17:24
Чилимы-креветки и вообще, почему в центре наш морепродукт дешевле - я как-то озадачился этим вопросом. Пришел к выводу, что за всем стоят сахалинские землячества в Москве и Питере. Стригут ренту с сахалинцев. Потому как ни на что больше они там, в центре, не способны. Деловые связи-контакты в коридорах федеральной власти отлажены, определенное презрительно-пренебрежительное отношение к Сахалину проскакивает. Мол, у нас то жизнь удалась, а оставшийся на островной кочке плебс перетопчется.
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+4
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 18:33
Вчера покупал креветки у знакомого за 1 кг/ 800 рублей и это по знакомству...и то говорит пограничники гоняют...а в магазинах крупная креветка 1500 за 1 кг, мороженная перемороженная...
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+5
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 18:34
В корсаковских огородах до сих пор можно найти японские предметы быта...у меня например есть несколько предметов посуды, которые нашел на огороде...
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+6
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 19:01
О, Люба, твой пост натолкнул на идею.
Спасибо.
Идея кому-то покажется идиотской, но мне нравится.
С детства в столе лежит коробка со значками, ещё советской поры. Сейчас придумаю место где закопать, а лучше несколько мест. Будет кому-то лет через сто - Щастье великое созерцать потускневший лик вождя мирового пролетариата, и гербы городов Золотого кольца, и пресонажей из мультфильма "Ну погоди"
Запускаю тег #спрячькладдляпотомков
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:29
Про морепродукты зачотно!
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+3
V.K.
Написано сегодня, в 19:41
Эх! Люба! ОТкрою страшную тайну. На "Успехе", например, вообще нет сахалинской рыбы - сплошь чилийская сёмга крашенная под нерку, кижуча и т.д.
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+3
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Уроды и адские цены. Обзор околосахалинского интернета
Уроды и адские цены. Обзор околосахалинского интернета
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