Кто-то приехал, а кто-то не доехал. Обзор околосахалинского интернета

С Новым годом, с новым счастьем. Возможно, вы уже подустали от праздников и серфите по интернету. Кое-что я сделала за вас.

На удивление мало изданий подводили итоги года уходящего (мы и сами делать этого не стали) и делать прогнозы на год наступивший, который, на минуточку имеет магическогое значение - 2017, сто лет с самогго важного для страны события.

И только Медиазона составила подборку Воры, губернаторы, силовики. Десять самых ожидаемых приговоров наступившего года. Нам напоминают, что Александру Хорошавину, у которого весь прошлый год изымали машины, квартиры, особняки, часы и зубы бабушки вынесут приговор. Будет очень любопытно каким он будет.

Из-а информационного безрыбья дальневосточные сми много пишут о странном путешественнике Сереге Питерском. Мы про него пару раз тоже писали, потому что он в одних лаптях (ну почти) сорбирался добраться до Сахалина. Не доберется. За ним в Дальнегорск приехала мама и забрала путешественника домой. Питерский Форрест Гамп попрощался с Дальним Востоком и полетел с мамой домой

Амурский судостроительный завод вскоре построит два уникальных автомобильно-железнодорожных пассажирогрузовых судна проекта CNF11CPD, которые будут соединять Сахалин с материковой частью России.

Уникальность кораблей заключается в том, что они специально разрабатываются под сложные гидрометеорологические условия для функционирования на линии «Ванино-Холмск». Новый грузопассажирские паромы имеют повышенную ледовую классность – АRC5. Таким образом, судна могут преодолевать льды толщиной 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и льды до 1 метра в осенне-летнюю.

А вот тут странное - При этом скорость кораблей при преодолении льдов зимой составит 6-8 узлов, а летом 3 узла. Также примечательным является тот факт, что перспективные паромы не будут ограничены погодными условиями и районом плавания в отличие от ныне действующих паромов типа «Сахалин»...

Почему летом скорость паром будет 3 узла? Это же скорость улитки... Странно...



На Сахалин к родителям прилетала Катя Ковтунович, дизайнер, которая сейчас работает в Арабских Эмиратах. Я страшно сожалею, что не удалось провести с ней "Пятую власть". Это был тот собеседник ради которого проект и создавался... Зато с Катей встретилась и взяла интервью Вика Сенива.

Девушки из ХК "Сочи" встретили новый год на Сахалине

Одни из лидеров группы поддержки сочинской хоккейной команды встретили 2017-й год на другом краю страны. Почти за семь с половиной тысяч километров от дома Анна Пантелеева и Екатерина Караулова выступали на предновогодних и новогодних корпоративных мероприятиях. В Южно-Сахалинск южных девушек из "South Girls Sochi" привели концерты в составе профессионального шоу-балета.