Люди, которые вершат. Обзор околосахалинского интернета

Газета составила список людей, которые будут вершить мировую политику в 2017 году. Там есть и имя Рекса Тиллерсона. Он глава Эксон Мобил, и по поводу того, что человек, чья компания имеет такие интересы в России, встанет у руля в США, в российских политических кругах царит воодушевление (вот доказательство - Юсуфов: Рекс Тиллерсон имеет «кредит доверия от Путина» ). Ну и для Сахалина немаловажно то, что Тиллерсон, как минимум, знает, где находится наш остров.

В конце января — начале февраля решится судьба назначенного на пост госсекретаря США главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Первый выходец из бизнеса, который может занять ключевой пост в администрации, Тиллерсон должен пройти утверждение своей кандидатуры в конгрессе. Его связи с Россией, личное знакомство с Путиным, а также российский орден Дружбы на лацкане пиджака могут вызвать вопросы у конгрессменов.

Дизайнер Катя Ковтунович, которая была на "Пятой власти", фотографию со встречи в своем инстраграме подписала так - "Сахалин, с вами было круто! "

Полная стенограмма встречи будет выложена на сайт чуть позднее.

На старичке Кати - колоритные фотографии, где Катя в пальто из национальной арабской ткани на фоне сахалинских снегов.

Опять новости про "жителей Сахалина" сообщают жителям Сахалина СМИ из других регионов. Оказывается, нас "встревожил инопланетный объект, зависший над домами". В самой статье, кстати, заголовок опровергается. Никого НЛО не встревожило, наоборот, сахалинцы оказались поразительно равнодушны к тарелке. Зато уфологи во всем мире возрадовались, и случай на Сахалине сразу попал в тематические статьи: "Власти Чили опубликовали секретное видео с НЛО в небе над Сантьяго".

На сайте "Японская кухня" большой огромный материал про период Карафуто. Много новой (во всяком случае для меня) информации и фотографий.

Защитник клуба зоны «Восток» второго российского дивизиона «Сахалин» Андрей Сорокин находится на просмотре в расположении футбольного клуба «Ростов»

Я в этом мало что понимаю, но знающие утверждают, что это очень круто.