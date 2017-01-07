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Люди, которые вершат. Обзор околосахалинского интернета

Люди, которые вершат. Обзор околосахалинского интернета

Газета составила список людей, которые будут вершить мировую политику в 2017 году. Там есть и имя Рекса Тиллерсона. Он глава Эксон Мобил, и по поводу того, что человек, чья компания имеет такие интересы в России, встанет у руля в США, в российских политических кругах царит воодушевление (вот доказательство -  Юсуфов: Рекс Тиллерсон имеет «кредит доверия от Путина» ). Ну и для Сахалина немаловажно то, что Тиллерсон, как минимум, знает, где находится наш остров.  

В конце января — начале февраля решится судьба назначенного на пост госсекретаря США главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Первый выходец из бизнеса, который может занять ключевой пост в администрации, Тиллерсон должен пройти утверждение своей кандидатуры в конгрессе. Его связи с Россией, личное знакомство с Путиным, а также российский орден Дружбы на лацкане пиджака могут вызвать вопросы у конгрессменов.

Дизайнер Катя Ковтунович, которая была на "Пятой власти", фотографию со встречи в своем инстраграме подписала так - "Сахалин, с вами было круто! "

Полная стенограмма встречи будет выложена на сайт чуть позднее. 

На старичке Кати - колоритные фотографии, где Катя в пальто из национальной арабской ткани на фоне сахалинских снегов. 

Опять новости про "жителей Сахалина" сообщают жителям Сахалина СМИ из других регионов. Оказывается, нас "встревожил инопланетный объект, зависший над домами". В самой статье, кстати, заголовок опровергается. Никого НЛО не встревожило, наоборот, сахалинцы оказались поразительно равнодушны к тарелке. Зато уфологи во всем мире возрадовались, и случай на Сахалине сразу попал в тематические статьи: "Власти Чили опубликовали секретное видео с НЛО в небе над Сантьяго"

На сайте "Японская кухня" большой   огромный материал про период Карафуто. Много новой (во всяком случае для меня) информации и фотографий.

Защитник клуба зоны «Восток» второго российского дивизиона «Сахалин» Андрей Сорокин находится на просмотре в расположении футбольного клуба «Ростов»
Я в этом мало что понимаю, но знающие утверждают, что это очень круто. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 15:36 +13
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Комментарии
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 15:42
А мне доводилось лично видеться с Рексом Тиллерсоном ))
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+7
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 15:45
Сергей Макаров, ты в одном рукопожатии от президента США))) Гордись)
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+6
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 15:46
Любовь Барабашова, ага)) Если что надо? Обращайтесь) Там санкции снять например или чтобы продукты в магазинах дешевле стали ))
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+7
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 15:46
Сергей Макаров, А мне с инопланетным объектом
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+4
Еще 7 комментариев
sasch
Написано сегодня, в 16:34 Отредактированно сегодня, в 16:36
Ентот уфолог опять увидел НЛО в Ногляках
http://www.alikbidzhiev.com/single-post/2017/01/07..

Предчувствую появление в деревне клуба уфологистов и объединение его с другими уфологическими центрами.
Ну, да ладно, мы ещё пару раз запустим китайский ширпотреб.
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+8
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Кто-то приехал, а кто-то не доехал. Обзор околосахалинского интернета
Кто-то приехал, а кто-то не доехал. Обзор околосахалинского интернета
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