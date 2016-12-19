Народ Сахалина уверенно смотрит в будущее и много минтая. Обзор околосахалинского интернета

Так хочется в своем последнем в этом году обзоре написать что-то чудесное и волшебное. Замечательных жизнеутверждающих историй хочется. Хеппи-эндов.

Но ставлю что есть.

Например, кадры извержения вулкана Эбеко.

— Я специально поехал его снять. Сегодня он был мирный, лишь пар выходил. Иногда клубы вулканического пепла выпускает, — рассказал автор видео Никита Кучеров.

По словам местных жителей, экстренные службы предупреждают жителей Северо-Курильска о выбросах пепла — просят укрыться и переждать, носить с собой маски.

Автор видео рассказал, что последний раз извержение Эбеко было в 2012 году.

"Гидрострой" наполняет сети. Материал о том, что компания Александра Верховского станет крупнейшим добытчиком минтая в стране. Цена вопроса 430 млн долларов.

На российском рынке рыбодобычи готовится крупнейшая за последние годы сделка. Компания "Гидрострой", связанная с сенатором Александром Верховским, собирается купить Преображенскую базу тралового флота.



Иностранные инвесторы в РФ связали Багамы и Сахалин. Про офшоры. Интересно, но жаль, мало.

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Рассказ о Зимнем Монероне

Ветра практически не было, однако волнение моря заставило страдать тех, кто привык ощущать под ногами земную твердь.

Спасались в каютах, лежа на шконках, предусмотрительно выяснив заранее место расположение гальюна и ближайшего борта, через который можно свеситься и...рассмотреть волны.

Весь путь занял 5 с половинкой часов. Пассажиры ориентировались по шуму главного двигателя. Вот, показалось, наш путь закончен - шум винта стих.

На палубе стояла кромешная тьма, где-то в далеке виднелись пара прожекторов и вокруг плескались прибрежные воды острова Монерон. За тучами не видно звезд и вечного спутника Земли.

С большим трудом, покачиваясь по привычке, попав ногами в моторную лодку, пассажиры выгрузились в нее и добрались до причала острова.

Предложение остаться на борту и отдохнуть от качки было отвергнуто с ходу. Всем хотелось на твердую землю.

Ввалившись всей компанией в местное жилище сотрудников парка, все с облегчением выдохнули. Нас ждал горячий ужин невообразимых объемов - макароны, рис и казан горячего мяса.

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В прошлом обзоре я писала про странного парня-путешественника, который блуждает по Хабаровскому краю, планируя добраться на Сахалин. Так как путешествует он по глухим лесам без припасов, снаряжения и явно без опыта выживания в экстремальных условиях, время от времени появляются слухи о его смерти.

Данные о том, что Сергей Щеулин найден мёртвым в Тернейском районе, распространяются в популярных автомобильных сообществах. Неизвестные утверждали, что Питерский сидел замёрзший с открытыми глазами на пне. Это сообщение не на шутку встревожило местных жителей, уже более полугода следящих за путешествием парня из Санкт-Петербурга.

Но оказалось, жив, Курилка. Дай ему бог.

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Агентство ТАСС и DV.land представили видеоролик, в котором за 15 минут рассказали и показали историю Дальнего Востока с начала времен до наших дней. Про Сахалин мало, но интересно.

Из ПСК "Сахалин" ушла пресс-секретарь. Вроде рядовое дело. Но ее пост на неофициальной странице клуба дал повод в очередной раз обсуждать, что же происходит в сахалинском профессиональном спорте.

Мне очень тяжело поверить во всю реальность происходящего, но факт остается фактом. С сегодняшнего дня я больше не работаю в ПСК «Сахалин». Скажу, как есть: прекращение сотрудничества с клубом произошло не по моей инициативе. Не сработалась с А. Аном, который с октября является директором клуба. Так как он не стоял у истоков создания ПСК, не приложил никаких усилий по формированию имиджа клуба, по достижению спортивных успехов команд, то наше расставание, рано или поздно должно, было случиться.

Восток России сообщает, что Новые туристические маршруты по Курильским островам подготовят для японских туристов

Материал примечателен только тем, что кроме этого заявления в нем ничего нет. Никаких подробностей, никакой конкретики. Только декларация о намерениях. Сколько их уже было....

