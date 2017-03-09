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Блокированная помойка и Дюшу Метелкина побили. Обзор околосахалинского интернета

Блокированная помойка и Дюшу Метелкина побили. Обзор околосахалинского интернета

В лесу хотят создать зоны для рыбаков. Это материал Российской газеты, и я очень рекомендую его прочесть. 

Сахалинские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает создание в лесах специальных зон рыболовства.

депутаты предлагают внести дополнения в перечень разрешенной в лесных массивах деятельности, пополнив его пунктом "для целей рыболовства". Но на лесных участках могут появляться только временные постройки и только в тех местах, где не потребуется рубить деревья.

Также депутаты считают, что договоры аренды лесных участков должны заключаться на срок до 25 лет, что соотносится с договорами о предоставлении рыбопромыслового участка или о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов. При этом, по мнению авторов законопроекта, если у организации либо индивидуального предпринимателя уже есть на руках документы, разрешающие вылов рыбы в лесу, договор аренды лесного участка должен с ним заключаться автоматически. Без всяких тендеров.

У законопроекта есть противники, утверждающие, что под видом заботы о туристах, лоббируются интересы браконьеров, которые под видом любителей будут вырезать речки. 

Координаты спокойствия. Это еще один материал "Российской газеты" о сейсмологах, о том, почему на Сахалине так мало достоверной информации о землетрясениях. 

Ежегодно на территории Сахалинской области происходят десятки землетрясений, которые ощущают жители. До недавнего времени информация о колебаниях земной коры была труднодоступной, обеспокоенные люди в панике звонили в разные службы, но не получали развернутых ответов на вопросы. От дефицита этих важных данных страдают также строители, экологи, спасатели. Почему в сейсмически опасном регионе население пребывает в неведении о землетрясениях и как ученые исправляют ситуацию, "РГ" рассказывают кандидаты физико-математических наук Алексей Коновалов и Андрей Степнов.

Ну и чтоб два раза не вставать - Сахалинские ученые изучили снежный покров Кольского полуострова. Результаты исследований будут применяться при прогнозах весеннего половодья и схода снежных лавин


Некий портал "Давыдов.Индекс" чуть ли не ежедневно размещает материалы о сахалинских делах. Спрашивает на этот счет мнение разных экспертов. Мне тоже звонили с просьбой о комментарии насчет ареста Елены Гах. Я отказалась, во-первых, про Гах мало что знаю, а во-вторых, потому что уровень экспертов Давыдова тот еще. Не хочу составлять компанию экспертам типа Светланы Латашенко и Руслана Тена. Он, кстати, заявил прекрасное: 

В настоящий момент работу избиркома комментировать сложно по причине того, что недавно произошло назначение нового председателя региональной комиссии. <…> За то время, что я занимаюсь политикой и общественной деятельностью, каких-то громких скандалов, связанных с работой избирательной комиссии, не было. Возможно, были внутренние конфликты, но до простых людей они не доходили. 

Так нагло врать, это нужно уметь))) В Корсакове карасульщиков за руку ловили, есть уголовные дела и даже обвинительные приговоры, а у него "скандалов не было". Тен сам мне рассказывал, как из избирательной кампании в гордуму выдавливали неугодных кандидатов и делалось это в том числе и при участии избиркома. 

Ну, собственно вы все поняли и про Давыдова, и про людей, которые там высказываются. 

Знатную помойку для слива The Moscow Post заблокировали. Оно давно пора. Та еще выгребная яма. Но примечательно, что совпала блокировка с размещением там материала про главу сахалинского управления Росрыболовства Таратенко. Он сейчас то ли задержан, то ли просто под следствием. Совпадение? 

Хотя недовольных Москоу Рост была воз и маленькая тележка. И про Кожемяко там уже ранее материалы размещали.

ЖЖ-шное про Курилы. Путин сдает наши территории во искупление чужих грехов? Нет, это он сам решает

Драматическое событие отечественной истории происходит на наших глазах - Путин сдает наши Южные Курилы японцам под компрадор-предательским соусом "совместного освоения". И ранее он втихаря сдавал наши территории, акватории, позиции. Я считаю эти сдачи и виляния симптомами компрадорщины, пришедшей к власти после самопредательской Русской Катастрофы-1991, но ниже размещаю материал с сайта "Военное обозрение", в которой делается совсем неубедительная, на мой взгляд, попытка оправдать Путина. Мол, не он выносил приговор, и он не палач, а честно старается исполнить обязательства, взятые до него предшественниками. 

Ну и переменка. Клип RocketGo с солистом всемирно известной группы USB

И еще от них же про терраформирование и корейскую еду. Это прекрасно. 

 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 10:48 +10
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Комментарии
Mauzer
Написано сегодня, в 10:56
молодцы!)))
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0
MPORYBKOOP
Написано сегодня, в 11:03
Главная помой интернета Сахалина,это СахКом и его модераторы,такой низкопробный инстинкт потреблятелей,подобен рефлексу выкидышей и опарышей!
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+5
MrFreeman
Написано сегодня, в 11:51 Отредактированно сегодня, в 11:51
MPORYBKOOP, самое корректное описание СахКома.
От себя добавлю:
СахКом в некотором смысле молодец, когда говорит, что его главная цель - извлечение бабла, и он всё делает за бабло, это честно, по крайней мере. Обратная сторона этого, что у них не прозрачные правила, по которым отстоять правду невозможно априори.
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+3
Online
Zwain Online
Написано сегодня, в 16:18
MPORYBKOOP, эт точно!!!
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:50
И до сих пор идет следствие по карусельщикам в Корсакове. Еще когда Ветрова была председателем Облизбиркома я задавал ей вопрос про выборы-2012 в областную думу. И про карусели тоже. Тогда она мне ответила, будет решение суда, тогда и поговорим.
Странно вообще, что депутаты от Корсакова Каменев и Ефремов просидели весь срок. Совести вообще нет.
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+4
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 12:34
видос зачет
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0
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 14:06
А вообще как-то скучно в инфосреде. Будоражек не хватает. Выборы в Охе - серьезный звонок. Губернаторская протекция не сыграла. Какое-то протестное брожение вызревает.
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0
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Сахалинский террорист и дело министра. Обзор околосахалинского интернета
Сахалинский террорист и дело министра. Обзор околосахалинского интернета
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