Блокированная помойка и Дюшу Метелкина побили. Обзор околосахалинского интернета

В лесу хотят создать зоны для рыбаков. Это материал Российской газеты, и я очень рекомендую его прочесть.

Сахалинские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает создание в лесах специальных зон рыболовства.

депутаты предлагают внести дополнения в перечень разрешенной в лесных массивах деятельности, пополнив его пунктом "для целей рыболовства". Но на лесных участках могут появляться только временные постройки и только в тех местах, где не потребуется рубить деревья.

Также депутаты считают, что договоры аренды лесных участков должны заключаться на срок до 25 лет, что соотносится с договорами о предоставлении рыбопромыслового участка или о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов. При этом, по мнению авторов законопроекта, если у организации либо индивидуального предпринимателя уже есть на руках документы, разрешающие вылов рыбы в лесу, договор аренды лесного участка должен с ним заключаться автоматически. Без всяких тендеров.

У законопроекта есть противники, утверждающие, что под видом заботы о туристах, лоббируются интересы браконьеров, которые под видом любителей будут вырезать речки.

Координаты спокойствия. Это еще один материал "Российской газеты" о сейсмологах, о том, почему на Сахалине так мало достоверной информации о землетрясениях.

Ежегодно на территории Сахалинской области происходят десятки землетрясений, которые ощущают жители. До недавнего времени информация о колебаниях земной коры была труднодоступной, обеспокоенные люди в панике звонили в разные службы, но не получали развернутых ответов на вопросы. От дефицита этих важных данных страдают также строители, экологи, спасатели. Почему в сейсмически опасном регионе население пребывает в неведении о землетрясениях и как ученые исправляют ситуацию, "РГ" рассказывают кандидаты физико-математических наук Алексей Коновалов и Андрей Степнов.

Ну и чтоб два раза не вставать - Сахалинские ученые изучили снежный покров Кольского полуострова. Результаты исследований будут применяться при прогнозах весеннего половодья и схода снежных лавин



Некий портал "Давыдов.Индекс" чуть ли не ежедневно размещает материалы о сахалинских делах. Спрашивает на этот счет мнение разных экспертов. Мне тоже звонили с просьбой о комментарии насчет ареста Елены Гах. Я отказалась, во-первых, про Гах мало что знаю, а во-вторых, потому что уровень экспертов Давыдова тот еще. Не хочу составлять компанию экспертам типа Светланы Латашенко и Руслана Тена. Он, кстати, заявил прекрасное:

В настоящий момент работу избиркома комментировать сложно по причине того, что недавно произошло назначение нового председателя региональной комиссии. <…> За то время, что я занимаюсь политикой и общественной деятельностью, каких-то громких скандалов, связанных с работой избирательной комиссии, не было. Возможно, были внутренние конфликты, но до простых людей они не доходили.

Так нагло врать, это нужно уметь))) В Корсакове карасульщиков за руку ловили, есть уголовные дела и даже обвинительные приговоры, а у него "скандалов не было". Тен сам мне рассказывал, как из избирательной кампании в гордуму выдавливали неугодных кандидатов и делалось это в том числе и при участии избиркома.

Ну, собственно вы все поняли и про Давыдова, и про людей, которые там высказываются.

Знатную помойку для слива The Moscow Post заблокировали. Оно давно пора. Та еще выгребная яма. Но примечательно, что совпала блокировка с размещением там материала про главу сахалинского управления Росрыболовства Таратенко. Он сейчас то ли задержан, то ли просто под следствием. Совпадение?

Хотя недовольных Москоу Рост была воз и маленькая тележка. И про Кожемяко там уже ранее материалы размещали.

ЖЖ-шное про Курилы. Путин сдает наши территории во искупление чужих грехов? Нет, это он сам решает

Драматическое событие отечественной истории происходит на наших глазах - Путин сдает наши Южные Курилы японцам под компрадор-предательским соусом "совместного освоения". И ранее он втихаря сдавал наши территории, акватории, позиции. Я считаю эти сдачи и виляния симптомами компрадорщины, пришедшей к власти после самопредательской Русской Катастрофы-1991, но ниже размещаю материал с сайта "Военное обозрение", в которой делается совсем неубедительная, на мой взгляд, попытка оправдать Путина. Мол, не он выносил приговор, и он не палач, а честно старается исполнить обязательства, взятые до него предшественниками.

Ну и переменка. Клип RocketGo с солистом всемирно известной группы USB

И еще от них же про терраформирование и корейскую еду. Это прекрасно.