Сахалинский террорист и дело министра. Обзор околосахалинского интернета

Почти все сахалинские новости, появляющиеся на лентах федеральных информагентств родом из зала суда, где сейчас идет процесс над экс-губернатором и его "бандой". Впрочем, ничего того, что есть в местных сахалинских СМИ, федералы не пишут. Но не судом единым жив околосахалинский интернет.

На украинском портале статья про сахалинца Евгения Крыжина (на фото справа).

Мы тоже про него не раз писали в обзорах - жил в Южно-Сахалинске, потом уехал на Донбасс "фельдшером". Он же был тем, кто отписывался на своей личной страничке по поводу сбитого над Украиной "Боинга". В какой-то момент записи в его соцсетях стали единственной информацией по поводу трагедии и роли в ней войск ДНР. В общем интересный персонаж. Украинцам тоже так кажется.

Евгений Крыжин, сахалинский террорист, который в данный момент находится в оккупированной Горловке, подробно рассказал, кто и зачем уничтожает полевых командиров "Л/ДНР". На своей странице в социальной сети Крыжин сообщает, что является наемником из России, что он лейтенант в 100-й бригаде Республиканской гвардии РФ. С его слов он долгое время жил на Сахалине, но из-за безработицы был вынужден приехать добровольцем на Донбасс и вступил в ряды боевиков. В Донецке ему предоставили квартиру, выплачивают неплохую, с его слов, зарплату, а занимается он только тем, что "воюет" с "укропами" только в Интернете. Более чем на расстояние в 5 километров к линии фронта никогда не приближался, зато просит ценителей "русского мира" выслать ему денег. На них он неплохо проводит жизнь в ресторане и кабаке.



В последнее время новообретенных сахалинских чиновников догоняют скандалы. Вице-мэр Южно-Сахалинска, оставил в Иваново обманутых дольщиков, а теперь камчатские СМИ, где раньше работал наш министр ЖКХ, пишут, что Дмитрий Зайцев стал фигурантом уголовного дела.

Наконец-то! Возбудили уголовное дело, где главным обвиняемым станет бывший глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) Дмитрий Зайцев. Прокуратура Елизовского района выявила нарушения федерального закона №178 «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Господин Зайцев, будучи главой администрации Елизовского муниципального района, подписал постановление № 564 «О закреплении объектов недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Полет»». Всего в безвозмездное пользование МУП «Полет» получил шесть зданий и на следующий день после постановления продал их елизовскому предпринимателю. Кадастровая стоимость проданных объектов составляла около шести миллионов рублей, а продали их за четыреста тысяч. Чудо-управленец Зайцев не просто подписал постановление, он еще и подготовил эту сделку.

Ради лечения сахалинских наркоманов поселок Вахрушев лишили больницы. Это ИА REGNUM.

Поселковые старики не могут дождаться приезда скорой помощи, по выходным в поселке нет дежурного врача, а саму больницу «засунули» в старую пятиэтажку. Центр для наркозависимых в Вахрушево так и не появился



Вялотекущая предвыборная активность. ЕР объявила о начале сбора кандидатов на участие в праймериз.

Особенностью нынешнего голосования является отказ от выдвижения кандидатов политическими партиями и другими объединениями. Выдвижение участников в порядке самовыдвижения осуществляется с 26 февраля по 27 апреля включительно. Регистрация участников голосования завершается 02 мая.

Постоянная рубрика "Капитан Очевидность". Очередной экономист про Сахалин. Так, чтоб было.

Если говорить о ресурсной базе Курильских островов, то здесь можно отметить постепенный рост небольшой добычи золота и серебра, которой на острове Уруп занимается компания «Курилгео» - дочерняя структура швейцарской Solway. Однако в целом Курильские острова по-прежнему будут сильно зависеть от государственной помощи. Сотрудничество с Японией вряд ли станет для островов «манной небесной», хотя какие-то локальные совместные проекты (например, в той же рыбной отрасли) и могут способствовать их собственному развитию.



Чудная видюшечка про "манекен челледж" сотрудников сахалинского отделения ВТБ24. Такая себе презентация - сотрудники показывают, что умеют петь, кататься на снегоходах и горных лыжах.

И наболевшее - если у вас много времени, которое некуда тратить, кроме как на съемки, выделите 10 минут на обучение своих менеджеров. А то, когда вы про себя показываете, что классные, а клиенты матерятся, это несколько портит впечатление.

Видео старенькое, но душевное. Съемочная группа Первого канала на Кунашире.

P.S. И сразу насчет обложки блога - ну вот не знала, какое фото поставить. Вроде про "терроризм" блог немножечко, но есть опасность попасть под санкции статьи о запрете пропаганды экстремизма. Поэтому ориентируюсь древним сетевым правилом - в любой непонятной ситуации пости котика.