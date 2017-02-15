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Собаководство и Борисик. Обзор околосахалинского интернета

Собаководство и Борисик. Обзор околосахалинского интернета

Суд на Хорошавиным стал (и будет такой на несколько месяцев) темой номер 1. История обрастает различными публикациями. Одну из них автор разослал в СМИ, но выпустил ее только сайт Русский Викиликс. Называется публикация Хорошавина судят, а дело его живет, но посвящена скорее не экс-губернатору, а посадившему его Николаю Крану. О том, что в его схемы был вовлечен Совхоз "Заречное", и, что важнее, якобы преступники продолжают высасывать деньги из предприятия которые в него вливает власть.  

Правительство вкладывается в строительство новых мощностей «Совхоза Заречный». Деньги идут как по линии Министерства сельского хозяйства, та и по линии муниципалитета. В роли «организации-получателя» выступило ОАО «Совхоз Заречное», «Организатором-насосом» в этой схеме выступает учредитель ОАО «Совхоз Заречное» ОАО «ФПК Забота», учредителями которой в свою очередь выступают Кран и Кошеверов.

Я не знаю, насколько можно верить этому материалу. Я много занималась Краном и его аферами, но "Заречное"  в этом контексте мне не попадалось. Впрочем, я подозреваю, что то, что стало известно о маклях Кранах, только верхушка айсберга. 

ну и в продолжение темы. Источник предсказал затягивание предварительных слушаний по делу Хорошавина. Но кроме заголовка там читать нечего. 

Судя по всему рыболовство на Сахалине как было полукриминальным, так таким и остается до сих пор. В статье все как мы любим - задержки зарплаты морякам, копеечная "белая з/п", "нищие" судовладельцы....

Практически на протяжении всего 2016 года в Российский профсоюз моряков приходили жалобы от моряков, работающих на судах сахалинской компании "ВИП-строй Холдинг" в связи с задолженностями по заработной плате. Многие из них до сих пор находятся в ожидании заработанных денег. По словам председателя Дальневосточной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николая Суханова, Сахалинская область уже давно удерживает пальму первенства в плане нарушения прав моряков на Дальнем Востоке.
– Там даже нет представительства РПСМ. Когда-то на Сахалине работал наш замечательный коллега, прекрасный специалист Геннадий Мишин. Его буквально под страхом смерти, угрозами выжили из островного региона, – говорит НиколайСуханов.

Интересно, какие выплаты получили семьи моряков, погибших у Парамушира на "Норде/Вирте/Адексе"? 

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Дальневосточный гектар, уже набил оскомину. Но в материале "Малочисленные народы с трудом вписываются в "дальневосточный гектар"затрагивается тема коренных малочисленных народов. Казалось бы, если кому и брать на ДВ землю, то в основном людям, которые живут здесь давно. Но на Сахалине из более чем 4000 представителей коренных этносов заявки подали только 50 человек. Некоторые займутся собаководством. Вообще, первый раз слышу про собаководство в контексте жизни КМНС. Кого они разводят? 

Федор Мыгун, подчеркнув, что для оленеводства, сбора дикоросов и охоты одного гектара земли слишком мало. Этой земли хватит только на собаководство, уверен он.

По словам Мыгуна, коренные народы до сих пор сильно переживают: "Земли уже раздают бесплатно всем и у нас большие опасения за территории традиционного природопользования". Однако никаких публичных акций протеста и заявлений в суд, по его данным, пока не было.  

Финишная прямая суда по "Кольской": обвиняют двоих, а надо десяток человек

Хождение по мукам - так можно коротко описать весь судебный процесс по "Кольской". Платформа затонула более пяти лет назад, 1,5 года длятся судебные заседания, а нервы родных и близких погибших и пострадавших моряков звенят натянутыми канатами. У них нет шанса на отдых, ведь громкие слова "всех найдем и накажем", которые так часто звучали сразу после трагедии, стали почти бесследны.

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Видеоролик смонтированный сахалинскими рыбаками в знак благодарности сотрудникам МЧС за спасение. Все как всегда - героические люди вынуждены высаживаться на льдины, чтобы вытащить оттуда не очень умных и очень жадных людей. Только под красивую музыку. 

Для комфортной выплаты ипотеку сахалинцам необходимо зарабатывать не ниже 97 тысячи рублей в месяц. И это официальные данные.

В соцсетях внезапно стали нахваливать магазины "Сахалин Рыба" торгующие морепродуктами в Москве. Говорят, что качество продукции отличное, а цены на удивление низкие. Но меня привлекло не это, а адрес сайта торговой сети. Сайт найдете по адресу borisik.ru. Лично я бы у Борисика вряд ли что-то покупала. Если бы мне не сказали, что за бизнесом стоит Борисик Горкунов, бывший вице-губернатор Сахалинской области, серый кардинал и фигура в свое время очень влиятельная. 

Но Борисик!? Мать моя. 

P.S. Сергей Красноухов внес ясность в вопрос о Борисике))) Горкунов не при чем. https://sbis.ru/contragents/650100291979/ 

Вот и верь после этого бывшим сотрудникам областного правительства. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 11:55 +8
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Комментарии
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 13:21
Борисик
маркетинг уровень Бог
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0
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 14:20
Мда, гектары раздают направо и налево..всем подряд...
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+1
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 14:41 Отредактированно сегодня, в 14:44
По-моему к Горкунову это не имеет никакого отношения. Тот уже много лет занимается в подмосковье теплицами. А ИП Борисик сто лет продает свою рыбу на пивзаводе, (в желтых упаковках).
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+1
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 14:43
Сергей Красноухов, Правда? Сахалинские москвичи уверяли меня, что это именно Горкунов))) Но думаю, что прав именно ты)))
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+2
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 15:03
Любовь Барабашова, я еще 10 лет назад видел эти упаковки ИП Борисик Ольга. Интернет дает адрес на Сахалинской 113. Но я же написал "по-моему", так, что как обычно можешь ставить под сомнение. Но чет я очень сомневаюсь, чтобы серьезный дядькк стал называться "Борисик".
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0
Еще 5 комментариев
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:54
Про не очень умных и жадных рыбаков прям в точку, вернее не назвать
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0
Online
V.K. Online
Написано сегодня, в 17:29
А где пестня?
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Депутат заразит свиней. Обзор околосахалинского интернета
Депутат заразит свиней. Обзор околосахалинского интернета
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