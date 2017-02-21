Сахалин на Курск и стендапер. Обзор околосахалинского интернета

Сахалинец Роман Шатров пытается получить дальневосточный гектар. Он описывает, как проходит процесс. А еще он строит дом по собственному проекту. И на его страничке можно посмотреть фото.

Коммерсант нашел самых крупных налогоплательщиков каждого региона. На Сахалине больше всех дохода области приносит "Сахалинморнефтегаз". Налог на прибыль: 3 788,76 млн. рублей.

Для пассажиров «Авроры» создана специальная трансферная зона в аэропорту Хабаровска

Технологические возможности зоны трансфера обеспечивают значительные преимущества пассажирам, прибывающим в Хабаровск исключительно с целью отправки в другие города Дальнего Востока. Для этой категории пассажиров в аэропорту Хабаровск организована доставка к специально оборудованному дополнительной галереей входу в аэровокзал, который в дальнейшем является для них и выходом на посадку. Таким образом, сойдя с трапа самолёта, пассажиры прибывают непосредственно в «чистую» зону аэровокзала внутренних авиалиний (зал вылета), минуя зал прилёта и стандартную процедуру досмотра.

Рейтинг качества жизни регионов. Сахалин ближе к концу, на 53 месте. За год упал на три пункта.

Проект ТНТ "Открытый микрофон" - соревнование стендаперов. Хотя Максим Пешков представлен как москвич, на самом деле он сахалинец.

И еще видюшечка. Игорь Николаев в "Смаке" готовит по сахалинским мотивам Дальневосточный салат из камчатского краба, камчатского гребешка и чим-чи.

И минутка юмора. Виталий Чуркин: Чисто американское убийство. Сайт шизофреников-конспирологов. Упоминается Сахалин.

Трагедия с АПЛ «Курск» была, конечно, очень тяжелой. Но эти люди погибли не зря, если так можно выразиться. Из той ситуации удалось выжать для России максимум.

Есть основания полагать, что именно в порядке откупа по данному инциденту России было позволено вернуть под свою юрисдикцию целый ряд крупнейших месторождений, в частности, «Сахалин-2», а также восстановить в значительной степени экономику страны из-за дополнительно привлеченных средств в связи со значительным повышением мировых цен на нефть.