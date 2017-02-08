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Депутат заразит свиней. Обзор околосахалинского интернета

Депутат заразит свиней. Обзор околосахалинского интернета

Депутата Сахалинской областной думы Галину Подойникову не пустили в строящийся свинокомплекс «Мерси Агро-Сахалин». Пишет Регнум. Внимание причина - 

Охрана утверждала, что для посещения свинокомплекса необходимо собрать справки о состоянии здоровья. Дабы депутат не заразила какой-нибудь инфекцией свиней.
 

КАК МЫ ДЕЛАЛИ ФИЛЬМ “ПРОПАВШИЙ” - это сахалинец, режиссер картины рассказывает историю ее создания. По ссылкуе можно посмотреть и сам фильм и то, что осталось за кадром. 

Никто толком не знает, откуда приходят идеи. Проследить рождение замысла можно только до определённой черты, за которой всё размывается, уходя куда-то, наверное, в подсознательное. Для меня отправной точкой послужила прогулка по усадьбе «Горенки», во время которой придумалась завязка о маленьком мальчике, потерявшемся в странном, заброшенном парке.

Сценарий писался довольно быстро, и много раз исправлялся, а потом менялся до последнего съёмочного дня, что, к сожалению, не спасло его от некоторых проблем. Да, я не умею работать с сценаристами (но, надеюсь, всё впереди) поэтому пишу сам, и это?—?моя головная боль. Тем не менее, я часто прибегал к советам людей, которым доверяю.

 

Очередная статья "12 причин посетить Сахалин и Курилы". Люблю эти материалы за их декоративность. Авторы упоминают про великолепный Анивский маяк, но не упоминают, что добраться до него обычному туристу совершенно невозможно. 

Ну в продолжение темы туризма - хождение за три моря без денег и кук-сы. 

И вот про это. И вот еще.  И еще много где

Съемки Холмска с квадрокоптера. Посетить Холмск желание не посетило. Посетило - не посещать. Хотя автор съемок тут не виноват. Виноват город.  

Ну и немного помойки. Певец регионализации или бесплодные усилья сахалинского пустослова. (орфография сохранена) Это про Мозолевского. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 14:20 +4
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Комментарии
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Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:49
Главное что бы у Жеки квадрокоптер не появился
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Язык во рту ласкает. Обзор околосахалинского интернета
Язык во рту ласкает. Обзор околосахалинского интернета
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