Депутат заразит свиней. Обзор околосахалинского интернета

Депутата Сахалинской областной думы Галину Подойникову не пустили в строящийся свинокомплекс «Мерси Агро-Сахалин». Пишет Регнум. Внимание причина -

Охрана утверждала, что для посещения свинокомплекса необходимо собрать справки о состоянии здоровья. Дабы депутат не заразила какой-нибудь инфекцией свиней.



КАК МЫ ДЕЛАЛИ ФИЛЬМ “ПРОПАВШИЙ” - это сахалинец, режиссер картины рассказывает историю ее создания. По ссылкуе можно посмотреть и сам фильм и то, что осталось за кадром.

Никто толком не знает, откуда приходят идеи. Проследить рождение замысла можно только до определённой черты, за которой всё размывается, уходя куда-то, наверное, в подсознательное. Для меня отправной точкой послужила прогулка по усадьбе «Горенки», во время которой придумалась завязка о маленьком мальчике, потерявшемся в странном, заброшенном парке.

Сценарий писался довольно быстро, и много раз исправлялся, а потом менялся до последнего съёмочного дня, что, к сожалению, не спасло его от некоторых проблем. Да, я не умею работать с сценаристами (но, надеюсь, всё впереди) поэтому пишу сам, и это?—?моя головная боль. Тем не менее, я часто прибегал к советам людей, которым доверяю.

Очередная статья "12 причин посетить Сахалин и Курилы". Люблю эти материалы за их декоративность. Авторы упоминают про великолепный Анивский маяк, но не упоминают, что добраться до него обычному туристу совершенно невозможно.

Ну в продолжение темы туризма - хождение за три моря без денег и кук-сы.

И вот про это. И вот еще. И еще много где.

Съемки Холмска с квадрокоптера. Посетить Холмск желание не посетило. Посетило - не посещать. Хотя автор съемок тут не виноват. Виноват город.

Ну и немного помойки. Певец регионализации или бесплодные усилья сахалинского пустослова. (орфография сохранена) Это про Мозолевского.