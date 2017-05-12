Инстаграмщица и все мы геополитики. Обзор околосахалинского интернета

Обзор получается какой-то загрузный. Много букв, много цифр. Мало понятного. Ну ничего, вы се прочтете, а в конце будут две песенки. Одна смешная, вторая остроумная. Не перепутайте.

80 документов действия. Материал, как будет развиваться японо-российское экономическое сотрудничество. Об этом в материале рассуждает глава московского представительства РОТОБО – Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.

В области медицины и здравоохранения подписано 6 меморандумов (1 межправительственный, 5 – между частными корпорациями), в том числе, о сотрудничестве корпорации «Мицуи Буссан» в расширении каналов сбыта фармацевтической продукции и т.д. на основе инвестиций в ведущие российские фармацевтические предприятия, а также о создании Диагностического профилактического центра при Железнодорожной больнице РЖД г. Хабаровска. В области передовых технологий подписано 14 меморандумов, в том числе, о сотрудничестве в разработке системы управления документацией с участием искусственного интеллекта между японским производителем электротехники «Фудзицу» и российским разработчиком программного обеспечения ABBYY.



Жизнь Дальнего Востока в годы первой мировой войны. Большой и интересный материал.

Специально для DV историк Алексей Волынец расскажет об этой роли Дальнего Востока в годы Первой мировой войны — о том, почему Владивосток стал тогда главным портом Российской империи, где в Приамурье жили турецкие пленные и как северный Сахалин не стали менять на японские винтовки.

На Сахалине появится океанариум - это обещает МК.

Музей Биосферы будет представлен резервуаром для морских котиков, аквариумом для кормления рыб, презентацией прибрежной и морской зон наших островов. Учебные классы по подводному плаванию и изучению морских глубин оборудуют симулятором нахождения под водой.

Москва и ExxonMobil собрались урегулировать спор по проекту «Сахалин-1»

В апреле прошлого года ExxonMobil подала в арбитражный суд Стокгольма иск против России, требуя возместить переплаченный за шесть лет налог на прибыль на сумму 500 млн долларов.

Ну и еще информация из разряда - все мы эксперты в геополитике - Китай теснит Японию в борьбе за российский газ.

Историк и краевед Игорь Самарин издал фотоальбом «Мир айнских названий». Об этом пишет "Сахалинский нефтяник". Интересная статья и книга, безусловна достойная. Надо читать.

«Айны заботились о своих потомках, давая максимально точное название всем географическим объектам. Например, река Вакапурэнай – ныне это река Грена, расположенная к северу от села Парусное. В переводе она означает дословно «река с красной водой». Я увидел эту реку, и она действительно оказалась красной. Возможно, там есть выходы железа и чего-то еще, но то, что айны дали максимально точное описание – в этом я убедился лично. То же и с остальными названиями. Фуресюма в переводе «красные скалы» – это мыс в районе реки Островка в заливе Анива. Река Пэфрэнай – «красная река», правда ныне носит название Черная», – рассказывает автор книги.

Самые старые айнские топонимы прослеживаются уже в XVII веке. На картах Сахалина этого столетия были нанесены первые названия, которые не претерпевали изменений в плоть до начала русской истории юга Сахалина. Одним из самых старых названий, по мнению Игорья Самарина, является современное село Ясноморское. Когда-то его имя было – «Око» или «Окодомари», что в переводе означает «большая, широкая бухта». В числе древнейших топонимов и село Лесогорск Углегорского района, которое когда-то именовалось «полынной местностью», по-айнски – Найро.

И песенка. Знакомый нам уже Li`Raw - Инстаграмщица.

А я вам советую другую другую песню про инстаграмм.