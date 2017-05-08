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Гусев с гусем и Южный говорит. Обзор околосахалинского интернета

Гусев с гусем и Южный говорит. Обзор околосахалинского интернета

Эти новости (для нас и не новости уже вовсе) ставлю только ради заголовка. Все думала, найдется ли тот, кто зарифмует Гусева с гусем? И гляди-ка нашелся. И не один.  

НА САХАЛИНЕ МЭР ГУСЕВ ПОЙМАН С ГУСЕМ

и вот 

Мэр Гусев попался на гусях

ну и еще

Защитника природы мэра Гусева будут судить за убийство гусей

Все же новый мэр Охи удивительный человек. 

В Южно-Сахалинске кто-то завесил автобусные остановки забавными объявлениями (?). Не знаю, как это назвать. 

По ссылке еще много есть такого. 

Ученые просят увеличить площадь Сахалинской области. 

– Площадь Сахалинской области нельзя мерять только по ее сухопутной части. Фактически наши транспортники осуществляют связь не только внутри области по суше, но и между островами Курильской гряды, которых только по уставу 77, а с учетом добавленных российским правительством, 82. Таким образом, несколько сот километров оказываются как бы висящими в воздухе, –  убеждены географы от науки.

Администрация Охи тестирует новый официальный сайт муниципалитета. Давно пора. То, что было раньше, это просто привет из 1993 года. 

Давным-давно, в одном из обзором была информация, что для съемок клипа"Рыжее солнце" на Сахалине разыскивается рыжая девушка. 

Вот он - клип. Девушка действительно рыжая и очень красивая. Где-то я ее уже видела. По моему в какой-то рекламе. 

Что-то зачастили клипмейкеры на Сахалин, вам не кажется?

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 14:06 +9
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Комментарии
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 14:57
Люба, я кстати клипец Эры Канн с видами Сахалина из обзора за 17 апреля даже узрел на МузТВ.
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+5
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 15:18
Дядя_Федор, клево)
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:36
Дядя_Федор, тоже видела!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:00
Гусиная тема ну оооочень загадоШная))
Объявы суперские) Веселуха)
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+3
Владимир Самойлов
Написано сегодня, в 17:06
Эх! Клип то снят на Сахалине, а вот машинка-то не типичная для Сахалина. Для полного колорита не хватает правого руля и другой марки авто
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:32
Владимир Самойлов, мицубиська свежая. Катают у нас по городу такие.
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+1
Владимир Самойлов
Написано сегодня, в 17:34
Сергей Маслаков, а я и не говорил, что не катают. Много достаточно уже леворульных машин, но типичный руль по-прежнему правый, я вот про что
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0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:28
Девочка была в рекламе СИМОСТ, кажется, которую гоняли в кинотеатрах, они там с парнем строили воображаемый дом в поле. Вроде она )
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+2
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