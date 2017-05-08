Гусев с гусем и Южный говорит. Обзор околосахалинского интернета

Эти новости (для нас и не новости уже вовсе) ставлю только ради заголовка. Все думала, найдется ли тот, кто зарифмует Гусева с гусем? И гляди-ка нашелся. И не один.

НА САХАЛИНЕ МЭР ГУСЕВ ПОЙМАН С ГУСЕМ

и вот

Мэр Гусев попался на гусях

ну и еще

Защитника природы мэра Гусева будут судить за убийство гусей

Все же новый мэр Охи удивительный человек.

В Южно-Сахалинске кто-то завесил автобусные остановки забавными объявлениями (?). Не знаю, как это назвать.

По ссылке еще много есть такого.

Ученые просят увеличить площадь Сахалинской области.

– Площадь Сахалинской области нельзя мерять только по ее сухопутной части. Фактически наши транспортники осуществляют связь не только внутри области по суше, но и между островами Курильской гряды, которых только по уставу 77, а с учетом добавленных российским правительством, 82. Таким образом, несколько сот километров оказываются как бы висящими в воздухе, – убеждены географы от науки.

Администрация Охи тестирует новый официальный сайт муниципалитета. Давно пора. То, что было раньше, это просто привет из 1993 года.

Давным-давно, в одном из обзором была информация, что для съемок клипа"Рыжее солнце" на Сахалине разыскивается рыжая девушка.

Вот он - клип. Девушка действительно рыжая и очень красивая. Где-то я ее уже видела. По моему в какой-то рекламе.

Что-то зачастили клипмейкеры на Сахалин, вам не кажется?