Да, что же это такое?
Да, что же это такое?! Ну, как так можно?! Наглость второе счастье?! Во матов не хватает, честное слово!
Здравствуйте!
Пятница и традиционная подборка супер-пупер-парковщков.
Такой вид парковки мне всегда нравится больше всего. Наглядный пример: и как эта мамочка с коляской должна пройти?!
А это парковка в Корсакове.
И снова Южно-Сахалинск. Всегда интересно, чем мотивируются такие автолюбители, паркуясь данным образом?
Или таким?
Вот снова дурковщики)) Ну, куда ж без них! А то, что левее почти пустой "карман" для парковки, это ничего! На пешеходном стоять поприятнее) Да и ближе, видимо, ему оттуда! - сокрушается автор фото.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что движение автотранспорта в Южно-Сахалинске ограничат 8 и 9 мая. Подробности можно узнать здесь.
На сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
Пока!