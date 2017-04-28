Да, что же это такое?

Да, что же это такое?! Ну, как так можно?! Наглость второе счастье?! Во матов не хватает, честное слово!

Здравствуйте!

Пятница и традиционная подборка супер-пупер-парковщков.

Такой вид парковки мне всегда нравится больше всего. Наглядный пример: и как эта мамочка с коляской должна пройти?!

А это парковка в Корсакове.

И снова Южно-Сахалинск. Всегда интересно, чем мотивируются такие автолюбители, паркуясь данным образом?

Или таким?

Вот снова дурковщики)) Ну, куда ж без них! А то, что левее почти пустой "карман" для парковки, это ничего! На пешеходном стоять поприятнее) Да и ближе, видимо, ему оттуда! - сокрушается автор фото.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что движение автотранспорта в Южно-Сахалинске ограничат 8 и 9 мая. Подробности можно узнать здесь.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!