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Ездим правильно!
Да, что же это такое?

Да, что же это такое?

Да, что же это такое?! Ну, как так можно?! Наглость второе счастье?! Во матов не хватает, честное слово!

Здравствуйте!

Пятница и традиционная подборка супер-пупер-парковщков.

Такой вид парковки мне всегда нравится больше всего. Наглядный пример: и как эта мамочка с коляской должна пройти?!

А это парковка в Корсакове.

И снова Южно-Сахалинск. Всегда интересно, чем мотивируются такие автолюбители, паркуясь данным образом?

Или таким?

Вот снова дурковщики)) Ну, куда ж без них! А то, что левее почти пустой "карман" для парковки, это ничего! На пешеходном стоять поприятнее) Да и ближе, видимо, ему оттуда! - сокрушается автор фото.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что движение автотранспорта в Южно-Сахалинске ограничат 8 и 9 мая. Подробности можно узнать здесь.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Пока!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 13:19 +4
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:51
Лоси, блин...
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:06
Про УВАЖЕНИЕ - прям в точку
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Парковка, парковка и ещё раз парковка
Парковка, парковка и ещё раз парковка
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