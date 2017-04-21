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Ездим правильно!
Парковка, парковка и ещё раз парковка

Парковка, парковка и ещё раз парковка

И снова расставляя присланные фотографии в проект, я материлась, как сапожник!

Нет, ну что это такое?! Как это вообще называется?!

Ладно, давайте материться вместе)))

Наглости нет предела! Ну как, как эта мамочка должна пройти?! Да, какая разница, главное ведь, что этому горе-парковщику удобно!

Маловато как-то знаков запрещающих! - пишет нам автор. По-моему, хоть всё утыкай знаками, а если человек привык делать так, то и знаки ему не помеха.

Данный водитель уже попадал к нам в обзор, вот он:

Если человек не стесняется ставить своё авто таким образом у школы, то что здесь говорить?

Право выбора это, конечно, хорошо, но не до такой степени! 

Так же удобней и идти недалеко.

И опять двадцать пять! Детская площадка же!!!

Нет денег на парковку - продай машину, пишет нам автор данного фото.

А вот ещё один любитель припарковаться на детской площадке.

Потом бухтим, что везде пыль, грязь и мало зелени. А зелень-то всю вот так и укатывают. Не мешает же, что пристали?!

Пока мы будем так безразлично относится к другим людям и плевать на правила, так и будем жить в вечной грязи!

Люди! Люююдиииии! Давайте уважать друг друга!!!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Пока!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 13:02 +6
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 13:14
Парковка на детских площадках - это нечто!!! ничего святого у людей!
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+4
El_Traho88
Написано сегодня, в 13:30
НКолчина,
А что святого в детский площадках?
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0
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 13:41
думаю , что если бы были созданы нормальные условия для парковки , большинство ( все таки нормальных людей больше я надеюсь ) людей ставили бы свои машины нормально ..
к сожалению здесь описываем не причине а следствие ..
причина - это отсутствие парковок
следствие - машины на газонах и детских площадках
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 13:46
Сергей Михалев, сразу вспомнились слова песни "Надейся и жди"! Я всё понимаю, мало парковок, лень и всё такое, но ставить машины на детских площадках, по-моему это уже слишком!!!
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+6
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 16:12
Ри Валерия, не могу не согласится
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 17:28
Сергей Михалев, А кто сказал,что должны быть стоянки возле дома? Дом на сто квартир,сколько должно быть парковачных мест?Возле каждого дома есть парковачные карманы на 10 или меньше машино-мест.Парковочное место для чего? Подъехал,выгрузился,уехал.А Вы же их превращаете в круглосуточную стоянку. Вы купили себе игрушку,так будте любезны обеспечте себя или круглосуточной стоянкой или гаражом.А то все Вам должны.Я больше чем уверен,что рядом с домом у всех водителей есть стоянки,но Вы же хотите рядом с кроватью ,что бы стояла машина и бесплатно.
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+1
Nikolaich
Написано сегодня, в 17:07
Если человек быдло, то хоть фотой, хоть пиши, ему побоку. Но а с другой стороны, соглашусь с Сергей Михалев, действительно, благодаря точечной застройке и не предусмотренных количествах машиномест во дворах, мы имеем то что имеем. А те, кто при пустых дорогах ставят на тротуарах, о них написано выше.
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+2
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