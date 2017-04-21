Парковка, парковка и ещё раз парковка

И снова расставляя присланные фотографии в проект, я материлась, как сапожник!

Нет, ну что это такое?! Как это вообще называется?!

Ладно, давайте материться вместе)))

Наглости нет предела! Ну как, как эта мамочка должна пройти?! Да, какая разница, главное ведь, что этому горе-парковщику удобно!

Маловато как-то знаков запрещающих! - пишет нам автор. По-моему, хоть всё утыкай знаками, а если человек привык делать так, то и знаки ему не помеха.

Данный водитель уже попадал к нам в обзор, вот он:

Если человек не стесняется ставить своё авто таким образом у школы, то что здесь говорить?

Право выбора это, конечно, хорошо, но не до такой степени!

Так же удобней и идти недалеко.

И опять двадцать пять! Детская площадка же!!!

Нет денег на парковку - продай машину, пишет нам автор данного фото.

А вот ещё один любитель припарковаться на детской площадке.

Потом бухтим, что везде пыль, грязь и мало зелени. А зелень-то всю вот так и укатывают. Не мешает же, что пристали?!

Пока мы будем так безразлично относится к другим людям и плевать на правила, так и будем жить в вечной грязи!

Люди! Люююдиииии! Давайте уважать друг друга!!!

Будьте внимательны на дорогах!