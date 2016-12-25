Что изменится в жизни россиян с января 2017 года

Новый 2017 год обещает принести в нашу жизнь немало изменений - вступят в силу некоторые законы и нововведения. О некоторых из них расскажем подробней:

Пенсионный возраст

Пенсионный возраст россиян повысят с 1 января. Такие поправки приняла Госдума еще в мае. Изменения коснутся государственных и муниципальных служащих. Теперь мужчины будут работать в администрациях и ведомствах до 65 лет, женщины – до 63.

Добавим, что на Сахалине и Курилах пенсионный возраст у сильного пола наступает в 55 лет, слабый на заслуженный отдых уходит в 50-т, так как регион приравнен к районам Крайнего Севера.

Русский язык

Мигрантов обяжут платить за знание русского языка. С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории. Это норма распространится на иностранцев, приехавших на заработки. Размер выплаты составит тысячу рублей. При этом 80% средств пойдёт в бюджет региона, куда приехал мигрант, и только 20% пополнит государственную казну.

Новые штрафы

Меняются штрафы ГИБДД. Полную таблицу приводит портал "Дорога-ньюс".

Оформление недвижимости

Оформить недвижимость россиянам станет проще. Поправки в федеральный закон вступают в силу с первого января. Теперь, для того чтобы оформить квартиру в другом городе, не нужно ехать для подписи договора в тот пункт где находится недвижимость. Подать документы можно по месту жительства в любое отделение МФЦ. А выписку о приобретенном объекте можно получить за три дня, вместо пяти. Кроме того, с начала года свидетельство о праве на недвижимость выдавать не будут. Взамен появится специальная регистрационная надпись о сделке.

Бесплатная приватизация

Бесплатную приватизацию отменят в 2017 году. Закон вступает в силу с 1 марта. Платить придется тем, кто приобрел жилье в 16-м году и не успел его оформить в собственность. Добавлю, эти изменения касаются всех жителей страны, кроме детей сирот, жителей Крыма и тех, кто подал заявку на приватизацию до 2005 года.

Больничные

Бумажные больничные листы не утратят законной силы, но, наряду с ними, постепенно начнётся внедрение электронных.

Изменение претерпит и порядок оплаты по временной нетрудоспособности. По новой формуле получить оплату больничного листа в размере стопроцентной зарплаты смогут лишь те работники, чей трудовой стаж составляет более девяти лет. Каждый год к этому показателю будут добавлять по шесть месяцев, до тех пор, пока к 2029 году он не достигнет отметки 15 лет. 80% средней заработной платы по больничному будут с января платить проработавшим не менее восьми лет, 60% - остальным работникам.

Пособия по безработице

Срок предоставления заявления о назначении пособия по безработице сократится до 12 месяцев с момента увольнения, а пособие получат только те лица, которые в нём нуждаются (адресно).

Табак, алкоголь и дизтопливо подорожают

Акцизы на алкоголь, топливо и табак увеличатся с 2017 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017–2019 годы был одобрен в Совете Федерации.

Согласно тексту документа, увеличение ставок на акцизы ждет вина и шампанское, за исключением отечественного, а также сидр и медовуху, пиво и крепкий алкоголь. Не остался в стороне и табак. Выросли ставки акцизов и на дизельное топливо, бензин 5-го класса и средние дистилляты.

Таким образом, ставки акциза на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, повысятся до 36 рублей за литр, на вино — до 18 рублей за литр, на сидр и медовуху — до 21 рубля за литр, на пиво — до 21 рубля за литр при содержании спирта от 0,5% до 8,6%, и до 39 рублей при содержании спирта более 8,6%. Акцизы на табак в ближайшие годы составит от 1562 до 1890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости в год на период с 2017 по 2019 год. Ставки акциза на автомобильный бензин 5-го класса повысится до 10 535 рублей за тонну в 2018 году и до 10 597 рублей за тонну в 2019-м. На дизельное топливо ставка в 2017 году составит 6,8 тыс. рублей, в 2018-м — 7072 рубля за тонну и в 2019 году — 7335 рублей за тонну. Ставки акциза на средние дистилляты увеличится до 7,8 тыс. рублей за тонну в 2017 году, до 8112 рублей за тонну в 2018-м и до 8436 рублей за тонну в 2019 году.

Скидки на госуслуги

С 2017 года госуслуги в электронном виде можно получить со скидкой. Это значит, что граждане, получившие услугу через портал госуслуг (при условии оплаты пошлины через портал), будут оплачивать госпошлину со скидкой 30% даже в том случае, если результаты оказания этих услуг выдаются традиционным способом: регистрация транспортного средства оформление загранпаспорта, свидетельство о заключении брака, паспорта гражданина РФ и т.д.

Энерготарифы бизнесу

Госдума приняла закон, который обеспечит снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он вступит в силу с 1 января 2017 года.

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Визы в Японию

Правительство Японии заявило об облегчении визового режима для российских граждан. Визовые послабления вступят в силу с 1 января.

Загранпаспорта

Оформление заграничного паспорта нового образца (с биометрией и сроком на 10 лет) с 1 января подорожает на целую тысячу рублей. Если в 2016 году госпошлина за документ составляла 3,5 тысяч рублей для взрослых, 1,5 тысячи рублей – для детей до 14 лет, то с нового года планируется повышение ставки до 5 тысяч и 2 тысяч рублей соответственно. Расценки на паспорт старого образца останутся прежними: 2 тысячи (взрослый) и 1 тысяча рублей (детский). Скидок стоит ждать тем, кто оформляет документы через интернет.

Подробнее: http://eaomedia.ru/news/558120/Подробнее: http://eaomedia.ru/news/558120/Подробнее: http://eaomedia.ru/news/558120/

Коллекторские агентства

Коллекторских агентств в России станет меньше. С первого января в стране создадут реестр организаций, войти в который смогут не все. Изменения коснутся и кадровой политики этих фирм, запрещено будет принимать на работу с людей с судимостью. Нарушение закона обернется для агентств внушительным штрафом - от 1-го до 2-х миллионов рублей. С нового года коллектор может связываться с должником по почте, через звонки и смс, а также лично встречаться с ним, однако контакт с родственниками, соседями и коллегами заемщика строго запрещен. Контролировать деятельность организаций будет служба судебных приставов.

Банкротство

Объявить себя банкротом россиянам станет дешевле. Об этом сообщает федеральные СМИ. С первого января вступят в силу поправки к федеральному закону. Размер госпошлины, которую нужно заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, теперь вместо 6-ти тысяч, будет составлять всего 300 рублей. Правда, изменение касается только физических лиц. Для юридических размер пошлины останется прежним. Добавим, по оценкам Национального бюро кредитных историй, средний возраст потенциального банкрота в России составляет 38 лет.

По материалам СМИ