Юные сахалинские шахматисты продолжают борьбу за путевки на первенство страны

Во Владивостоке участники первенства ДФО по шахматам среди юношей и девушек приближаются к турнирному экватору. На сегодняшний день сыграны четыре тура из девяти запланированных. Напомним, что шахматисты ведут борьбу не только за медали, но и за путевки на первенство страны (четыре лучших в каждой возрастной группе).

Лучший результат среди сахалинцев показывает Георгий Егоров. В возрастной группе до 15 лет он, набрав 3,5 очка, занимает второе место. В этом же турнире у Бориса Син - 1 очко (23 место).

В турнире девочек до 11 лет у Алисы Марининой 3 очка. Она входит в группу шахматисток, делящих места с третьего по девятое. На 19-м месте – Ирина Ким (2 очка).

В возрастной группе до 13 лет по 3 очка набрали Артем Хуснулгатин и Тимур Кутбиддинов. По дополнительным показателя Артур занимает пятую строчку турнирной таблицы, а Тимур – седьмую. Тигран Мовсесян набрал 1,5 очка (25-е место).

Владислав Черняев набрал 3 очка в турнире до 11 лет. Он – на седьмом месте. Михаил Бамбизо – на 14-м (2,5 очка). Алексей Кириенко – на 33-м, Лев Левковский – на 40-м (по 1 очку).

Роман Крупович, неудачно начавший турнир до 19 лет, одержал две победы подряд и поднялся на девятое место (2 очка).

В турнире до 17 лет 2 очка набрал Павел Лозовский (13-е место), 1 очко – Никита Ермаков (23-е место), 0,5 очка – Николай Семенов (25-е место).

Участники турнира до 9 лет успели сыграть уже семь туров. Матвей Лесников набрал 3 очка и занимает 16-е место, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.