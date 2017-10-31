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Юные сахалинские шахматисты продолжают борьбу за путевки на первенство страны

Юные сахалинские шахматисты продолжают борьбу за путевки на первенство страны

Уже сыграны четыре тура

Во Владивостоке участники первенства ДФО по шахматам среди юношей и девушек приближаются к турнирному экватору. На сегодняшний день сыграны четыре тура из девяти запланированных. Напомним, что шахматисты ведут борьбу не только за медали, но и за путевки на первенство страны (четыре лучших в каждой возрастной группе).

Лучший результат среди сахалинцев показывает Георгий Егоров. В возрастной группе до 15 лет он, набрав 3,5 очка, занимает второе место. В этом же турнире у Бориса Син - 1 очко (23 место).

В турнире девочек до 11 лет у Алисы Марининой 3 очка. Она входит в группу шахматисток, делящих места с третьего по девятое. На 19-м месте – Ирина Ким (2 очка).

В возрастной группе до 13 лет по 3 очка набрали Артем Хуснулгатин и Тимур Кутбиддинов. По дополнительным показателя Артур занимает пятую строчку турнирной таблицы, а Тимур – седьмую. Тигран Мовсесян набрал 1,5 очка (25-е место).

Владислав Черняев набрал 3 очка в турнире до 11 лет. Он – на седьмом месте. Михаил Бамбизо – на 14-м (2,5 очка). Алексей Кириенко – на 33-м, Лев Левковский – на 40-м (по 1 очку).

Роман Крупович, неудачно начавший турнир до 19 лет, одержал две победы подряд и поднялся на девятое место (2 очка).

В турнире до 17 лет 2 очка набрал Павел Лозовский (13-е место), 1 очко – Никита Ермаков (23-е место), 0,5 очка – Николай Семенов (25-е место).

Участники турнира до 9 лет успели сыграть уже семь туров. Матвей Лесников набрал 3 очка и занимает 16-е место, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:40 +1
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