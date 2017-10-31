Южносахалинцев приглашают стать участниками «Ночной футбольной лиги»

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14 ноября 2017 года будет дан старт новому проекту в истории островного футбола «Ночная футбольная лига». Капитан ПСК ФК «Сахалин» Муртази Алахвердов, заинтересовавшись таким масштабным и новым турниром, решил пригласить на него всех, кто болеет футболом и жаждет побед в каждом матче.

- Это турнир, который станет настоящим украшением спортивной жизни в Южно-Сахалинске. Желаю удачи всем участникам. А болельщикам обязательно приходить на каждый матч, искренне поддерживать свои команды и верить в победу, – сказал Муртази, приглашая всех на турнир.

Напомним, что участником соревнований может стать любой желающий старше 14 лет. Формат «7 на 7» позволяет сформировать большое количество команд, которые, как уверены организаторы (Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, ОГАУ «ФК «Сахалин», Сахалинская областная федерация футбола) заявятся на этот турнир. Приглашаются команды спортивных клубов, коллективов физкультуры предприятий, учреждений, иных организаций. В заявку можно включить не более 16 футболистов.

Матчи будут проходить в СРК «Олимпия-Парк» по вторникам, средам и четвергам с 19:30 до 22:30. Система проведения будет определена на заседании судейской коллегии в зависимости от количества участников.

Победителю турнира будет вручен кубок, а игрокам – золотые медали. Команды, занявшие второе и третье место, получат кубки и медали соответствующих степеней.

Всю подробную информацию можно узнать на сайте ОГАУ «ФК Сахалин», также можно ознакомиться и с Положением о турнире «Ночная Футбольная Лига» и заявками команд-участниц, сообщает пресс-служба ОГАУ «ФК Сахалин».