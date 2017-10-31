Мужчину, ограбившего пенсионерку, разыскивают в Долинске

Если вы знаете, где он находится, отзовитесь

3 ноября в Долинске неизвестный мужчина ограбил пенсионерку. Он выхватил деньги прямо у нее из рук.

"Мы обратились в полицию, к волонтерам и на astv.ru. Надеемся, что земляки отзовутся", - говорят близкие женщины.

На вид злоумышленнику около 35 лет, высокий, был одет в светло-синюю куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, черную спортивную шапку с белой каймой по кругу, черные ботинки.

По словам пострадавшей женщины, у мужчины нарушена координация движений, он часто моргает и отклоняет голову назад.

Если вы знаете, где находится мужчина, попавший в объектив видеокамер, сообщите об этом по телефону: 44-66-98, WhatsApp 89621206698.