Мужчину, ограбившего пенсионерку, разыскивают в Долинске
Если вы знаете, где он находится, отзовитесь
3 ноября в Долинске неизвестный мужчина ограбил пенсионерку. Он выхватил деньги прямо у нее из рук.
"Мы обратились в полицию, к волонтерам и на astv.ru. Надеемся, что земляки отзовутся", - говорят близкие женщины.
На вид злоумышленнику около 35 лет, высокий, был одет в светло-синюю куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, черную спортивную шапку с белой каймой по кругу, черные ботинки.
По словам пострадавшей женщины, у мужчины нарушена координация движений, он часто моргает и отклоняет голову назад.
Если вы знаете, где находится мужчина, попавший в объектив видеокамер, сообщите об этом по телефону: 44-66-98, WhatsApp 89621206698.
Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 12:39
осеннее обострение
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+1
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:40
Поймать и руки оторвать! Трус гребаный,как только посмел обидеть пожилую женщину!
А у мужика слабо отобрать деньги!
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+5
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:17
Elizabeth, когда надо, они не контролируют свои действия. Особенно если надо на дозу или выпить. Тут недавно и 97 летнюю ограбили, как мне рпсказали. Надеюсь найдут.
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+1
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:06
чертила!
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:57
либо нарик, либо алкаш или псих, других вариантов не вижу, а по существу конченный человек, поскольку грабить пенсионеров последнее дело
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