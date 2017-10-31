«Элвари-Сахалин» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России

5 ноября в Одинцово стартовал четвертый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Он продлится до 9 ноября, а «Элвари-Сахалин» предстоит провести четыре матча. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

В первый игровой день тура местное «Подмосковье» нанесло поражение ВК «Владимир» в трех партиях (25:15, 25:21, 25:20). Для «Владимира» поражение стало первым в чемпионате после серии из семи побед. А «Подмосковье» закрепилось на верхней строчке турнирной таблицы с десятью победами.

Островные волейболисты начали тур игрой с «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга. Непростой матч сложился в пользу «Элвари-Сахалин», одержавшего победу в четырех партиях – 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:21).

Набрав три очка, сахалинцы поднялись на пятое место. Сегодня им предстоит повторный матч с «Автомобилистом». В случае победы в трех или четырех партиях, островитяне переместятся на четвертую строчку турнирной таблицы.