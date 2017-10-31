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Борцы из Анивы завоевали четыре медали турнира в Комсомольске-на-Амуре

Борцы из Анивы завоевали четыре медали турнира в Комсомольске-на-Амуре

Сахалинские борцы завоевали четыре медали на дальневосточном

В Комсомольске-на-Амуре прошел XIV традиционный дальневосточный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР В.Н. Федорова. На ковер вышли свыше 100 борцов 2004 г.р. и младше из Приморского и Хабаровского края, а также Сахалинской области.

В условиях острой конкуренции островным «греко-римлянам» удалось завоевать четыре медали. По итогам схваток на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Александр Мищенко. Обладателем серебряной награды стал Иван Быков, бронзовых – Илья Богатырев и Данил Завитаев. Неплохо проявил себя и Дмитрий Суходольский, занявший четвертое место.

Все борцы являются воспитанниками ДЮСШ г. Анива. Их тренирует Олег Накагава, которого на турнире в Комсомольска-на-Амуре наградили специальным призом «Лучший судья», сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:34 +1
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