Борцы из Анивы завоевали четыре медали турнира в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре прошел XIV традиционный дальневосточный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР В.Н. Федорова. На ковер вышли свыше 100 борцов 2004 г.р. и младше из Приморского и Хабаровского края, а также Сахалинской области.

В условиях острой конкуренции островным «греко-римлянам» удалось завоевать четыре медали. По итогам схваток на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Александр Мищенко. Обладателем серебряной награды стал Иван Быков, бронзовых – Илья Богатырев и Данил Завитаев. Неплохо проявил себя и Дмитрий Суходольский, занявший четвертое место.

Все борцы являются воспитанниками ДЮСШ г. Анива. Их тренирует Олег Накагава, которого на турнире в Комсомольска-на-Амуре наградили специальным призом «Лучший судья», сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.