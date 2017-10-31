Слушания по проекту областного бюджета сахалинцы смогут посмотреть через интернет

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Жители островного региона могут принять участие в обсуждении проекта закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Цель слушаний - ознакомить сахалинцев и курильчан с особенностями бюджетного процесса и получить предложения и рекомендации по приоритетам использования средств региональной казны.

Мероприятие пройдет 7 ноября с 12.00 до 14.00 в киноконцертном зале «Октябрь» по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 45. Принять участие в обсуждении проекта закона главного финансового документа островного региона могут все желающие.

Кроме того, посмотреть трансляцию можно будет в онлайн режиме в интернете.

Вопросы и предложения к публичным слушаниям можно задать уже сейчас на форуме портала «Открытый бюджет». Также их можно направлять на электронную почту ob@sakhminfin.ru. Предложения и рекомендации от жителей региона будут приниматься еще в течение суток после окончания публичных слушаний.