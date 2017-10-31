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Юные сахалинские бильярдисты отметились на дальневосточном турнире
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Юные сахалинские бильярдисты отметились на дальневосточном турнире

Участие в соревнованиях приняли спортсмены от 8 до 18 лет

В Хабаровске завершился открытый Кубок Дальнего Востока по бильярдному спорту среди юношей. Участниками состязаний стали спортсмены в возрасте от 8 до 18 лет из Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краёв. Бильярдисты до 14 лет состязались в пуле, а до 18 лет - в свободной пирамиде, сообщает пресс-служба Минспорта островного региона. 

- Сейчас бильярдом занимается много детей. Они чуть выше стола, а хотят играть. На тренировках таскают за собой специальную подставочку и пытаются что-то показать. Агата Самохина прошлым летом приняла участие во взрослых соревнованиях по пулу и заняла пятое место, обыграв взрослых мужчин. А ей тогда было 10 лет. Дети стали за ней тянуться, учиться. Поэтому мы уже второй год проводим соревнования и по этому виду тоже, - сказал президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.

Безоговорочными лидерами турнира стали хабаровчане, завоевавшие все золотые медали. Островные бильярдисты в этот раз в тройку призеров не пробились. Однако без наград они не остались. Константин Черняков из Южно-Сахалинска был удостоен специального приза «За волю к победе».

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:00 +1
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