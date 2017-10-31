«Элвари-Сахалин» встретится с «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга

Сегодня в Одинцово начинается четвертый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником «Элвари-Сахалин» будет «Автомобилист» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

«Автомобилист» - один из старейших волейбольных клубов странны. Как ни странно звучит, он – самый титулованный клуб северной столицы. По количеству регалий «Автомобилист» превосходит и футбольный «Зенит», и хоккейный СКА, и баскетбольный «Спартак».

История соперничества команд насчитывает пять матчей. Статистические результаты свидетельствуют о преимуществе островной команды. На ее счету четыре победы (одна на тай-брейке) и поражение (на тай-брейке).