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Холмчане отпраздновали День народного единства

Холмчане отпраздновали День народного единства

Для жителей портового города выступили творческие коллективы

Большой праздничный концерт прошел в Холмске в День народного единства. В кинодосуговом центре «Россия» гостей и жителей города порадовали местные творческие коллективы, которые исполнили песни о России и о любви к родной земле.

Открывая праздник ведущая Анна Шагиахметова подчеркнула, что «этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого ее гражданина. Четыре столетия назад, в тяжелейшие для нашей страны времена, ее многонациональный народ объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России, чтобы сделать ее великой и процветающей державой».

На сцену в этот день вышли участники арт-студии «Холмские искорки», солисты Екатерина Гребенникова, Илья Родионов и Надежда Алексеева.

Завершился праздник познавательной викториной и демонстрацией художественного фильма.

Автор: Александр Астапович, сегодня, в 17:03 +1
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