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Сахалинские горнолыжники участвуют в «Кубке Балтики» в Литве
Леонид Трясов. Фото спортсмена

Сахалинские горнолыжники участвуют в «Кубке Балтики» в Литве

Всего на турнире состязаются около 60 спортсменов

В Друскининкае (Литва) проходят международные соревнования «Кубок Балтики» по горнолыжному спорту. В крытом горнолыжном комплексе Snow Arena состязаются около 60 спортсменов, среди которых члены юниорской сборной команды России (в их числе – сахалинские горнолыжники).

Начались состязания со слалома. В первый соревновательный день победили латыши Эвелина Газуне и Кристапс Звейниекс. Софья Матвеева из Южно-Сахалинска показала 11-е время (пятый результат среди россиянок). Леонид Трясов занял 9-е место (пятый результат среди россиян), а Кирилл Казаков – 10-е (шестой).

Во второй соревновательный день четверым сахалинцам удалось пробиться в ТОП-10. Софья Матвеева – на восьмой строчке итогового протокола, Александр Воронов – также на восьмой, Леонид Трясов – на девятой, Кирилл Казаков – на десятой.

До окончания «Кубка Балтики» участникам предстоит определить самых быстрых в параллельном слаломе, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:05 +1
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