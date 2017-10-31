Сахалина не коснулось решение РЖД ограничить продажу билетов в плацкарт

«Российские железные дороги» приостанавливают продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Сообщение об этом распространили федеральные СМИ. Причиной стало то, что государство в лице Федеральной антимонопольной службы до сих пор не утвердило тарифы на 2018 год.

Ограничение касается билетов с отправлением от 1 января 2018 года и позднее. При том, что заранее билеты можно купить за два месяца, пока ограничение касается только самых первых чисел января. С нового года в плацкартах и общих вагонах при запросе билетов выдается информация «Билетов нет».

Сахалинских поездов дальнего следования ограничение не коснулось. Оно затронуло составы «Федеральной пассажирской компании», тогда как на острове поезда формирует пассажирская компания «Сахалин». Плацкартные вагоны есть в обоих островных составах – пассажирском № 603 (плацкартный и сидячий вагоны), а также скором № 001 (плацкартный вагон). При запросе билетов на 1-е января выдается та же информация, что и на ноябрьские/декабрьские даты: билеты есть в наличии в сидячий вагон по цене от 708 рублей, в плацкартный - от 2031 рубля (в обоих случаях маршрут Южно-Сахалинск – Ноглики).