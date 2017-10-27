Этнографический диктант на Сахалине написали 450 человек

Сахалинцы и курильчане написали Большой этнографический диктант. Для проведения этого мероприятия на территории области организовали десять площадок. Тестирование на знание этнографии проходило в Южно-Сахалинске, Ногликах, Охе, Корсакове, Макарове, Тымовске, Томари и Александровске-Сахалинском.

Организаторы «Большого этнографического диктанта» - федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. На территории островного региона работу по проведению мероприятия взяли на себя областные ведомства, курирующие сферы образования, культуры и архивного дела. Принял участие в ней и Сахалинский государственный университет.

Диктант писали все желающие. Каждый очный участник акции получил памятный сертификат о прохождении диктанта. Таковых в регионе набралось более 450 человек, основная часть - школьники, студенты и пенсионеры. Были среди участников и представители власти, работники образования, культуры, здравоохранения и библиотечной системы. Каждый очный участник акции получил памятный сертификат о прохождении диктанта.

В течение 45 минут необходимо было ответить на 30 тестовых заданий диктанта на знание страны и ее жителей. Вопросы касались национальных праздников, национальной кухни, языков, фольклора, быта народов, проживающих в нашей стране. 20 заданий – одинаковые для всей России и ближнего зарубежья. Остальные составлены с учетом региональной специфики. За правильное выполнение всех заданий можно набрать 30 баллов.

Одной из площадок, собравших наибольшее количество участников, стал Сахалинский государственный университет. Здесь диктант писали около 130 человек.

- Вопросы очень разнообразные, были простые, а были и более сложные, - поделись впечатлениями участница этнографического диктанта Алина Архипова. Поняла, что нужно больше читать о культуре и обычаях других народов.

- У нас уникальная страна, - сказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова. - Россия - это государство с многообразием народов и языков. Я думаю, что эта акция будет привлекать все больше и больше людей. Мы должны с уважением относиться к культуре и традициям всех народов, которые проживают на территории нашего государства.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области