Проезд в нескольких пригородных автобусах Южно-Сахалинска подорожает

nabludatel.ru

С ноября плата за проезд в автобусах пригородных маршрутов Южно-Сахалинска №104, 105, 105а, 119, 189, 252, 256, 256а взимается с учетом базового городского тарифа и стоимости одного километра пути за пределами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Как объяснили в департаменте экономического развития, тарифы на перевозку пассажиров по маршрутам городского округа в городском и пригородном сообщении являются государственно регулируемыми. И в соответствии с постановлением администрации города (от 28.03.2016 №906), для пригородного сообщения стоимость проезда рассчитывается суммированием тарифа, взимаемого за проезд в городской черте (20 руб.) и стоимости одного километра пути (1,90 руб.), умноженного на количество километров пробега за пределами административной границы города до села.

Ранее тарификация проезда в пригородном сообщении для пассажиров, осуществляющих посадку за пределами города Южно-Сахалинска, производилась путем взимания только покилометровой платы, т. е. без учета платы 20 рублей. Соответственно, плата за проезд таких пассажиров составляла 2, 3, 4 рубля в зависимости от расстояния.

В то же время оплата проезда в черте города (20 р.) взимается вне зависимости от расстояния (даже, если проезд осуществляется между двумя остановками, например, на расстоянии 100 м).

На основании этого МУП «Транспортная компания» начала приводить в соответствие нормативному правовому акту городского округа фактическую тарификацию на всех направлениях пригородного сообщения. Например, проезд в автобусе №189 из Южно-Сахалинска до конечной остановки Синегорска остается 63 рубля. А вот стоимость проезда от Синегорска до Санаторного составит 46 рублей (20 р. базового тарифа + 26 р. из расчета по 1.90 за километр пути). Для информирования пассажиров в каждом пригородном автобусе размещены объявления с расчетами тарифов по маршруту.

Отметим, в настоящее время вносится изменение в постановление администрации города в части взимания платы за проезд в пределах одного населенного пункта (села): установить ее на уровне внутригородской платы — 20 рублей и не взимать покилометровую плату.