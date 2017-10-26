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Проезд в нескольких пригородных автобусах Южно-Сахалинска подорожает
nabludatel.ru

Проезд в нескольких пригородных автобусах Южно-Сахалинска подорожает

Новые цены начинают действовать с ноября

С ноября плата за проезд в автобусах пригородных маршрутов Южно-Сахалинска №104, 105, 105а, 119, 189, 252, 256, 256а взимается с учетом базового городского тарифа и стоимости одного километра пути за пределами города. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Как объяснили в департаменте экономического развития, тарифы на перевозку пассажиров по маршрутам городского округа в городском и пригородном сообщении являются государственно регулируемыми. И в соответствии с постановлением администрации города (от 28.03.2016 №906), для пригородного сообщения стоимость проезда рассчитывается суммированием тарифа, взимаемого за проезд в городской черте (20 руб.) и стоимости одного километра пути (1,90 руб.), умноженного на количество километров пробега за пределами административной границы города до села.

Ранее тарификация проезда в пригородном сообщении для пассажиров, осуществляющих посадку за пределами города Южно-Сахалинска, производилась путем взимания только покилометровой платы, т. е. без учета платы 20 рублей. Соответственно, плата за проезд таких пассажиров составляла 2, 3, 4 рубля в зависимости от расстояния.

В то же время оплата проезда в черте города (20 р.) взимается вне зависимости от расстояния (даже, если проезд осуществляется между двумя остановками, например, на расстоянии 100 м).

На основании этого МУП «Транспортная компания» начала приводить в соответствие нормативному правовому акту городского округа фактическую тарификацию на всех направлениях пригородного сообщения. Например, проезд в автобусе №189 из Южно-Сахалинска до конечной остановки Синегорска остается 63 рубля. А вот стоимость проезда от Синегорска до Санаторного составит 46 рублей (20 р. базового тарифа + 26 р. из расчета по 1.90 за километр пути). Для информирования пассажиров в каждом пригородном автобусе размещены объявления с расчетами тарифов по маршруту.

Отметим, в настоящее время вносится изменение в постановление администрации города в части взимания платы за проезд в пределах одного населенного пункта (села): установить ее на уровне внутригородской платы — 20 рублей и не взимать покилометровую плату.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:29 +2
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Комментарии
Fresenius
Написано сегодня, в 13:52
Бред полный: получается. чтобы проехать 1-2 остановку (пару километров) за городом надо заплатить 24 руб? Почему нельзя было просто установить минимальный размер оплаты за городом равным размеру оплаты в городе и все! В итоге если бы набиралось меньше 20 руб, ты все равно заплатил бы 20 руб, если больше то все осталось бы как было. Это же логично!
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0
Warg666
Написано сегодня, в 13:59
Лучше на 120.
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:00
Дааа...
В своё время, таким образом, стали брать оплату за общую площадь жилой квартиры: стоимость 1 квадратного метра жилой площади стали умножать на общую площадь квартиры....

Одним словом "мудрецы"....
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0
Nat1980
Написано сегодня, в 14:45
Дурдом,я еду с города за 28,и по поселку за две остановки я должна заплатить так же 28.Если кто то ездил пару остановок за 6,8,10 рублей,то сейчас будут ходить пешком,и прибыли у них не будет.
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Zhel4
Написано сегодня, в 14:47
Это ли первые отголоски того, что бюджет области будет сокращен в два раза? Спасибо Кону за это!
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0
super_NE_novostnay
Написано сегодня, в 17:14
Намутили что-то непонятное. Лучше бы дороги сделали. Они только что умеют повышать цены, да налоги! Кожемяко достал уже высасывать из нас средства
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0
Barry
Написано сегодня, в 17:50
Дешевле только пешком.
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0
Online
Igor71 Online
Написано сегодня, в 18:30
Сперва долбанные валидаторы внедрили-которые тупят иногда. Теперь замудренный тариф. У меня вопрос-постановление вышло аж 28 марта 2016 года, а они повышают только сейчас. Видать зима на носу-а куда денешься если у тебя ребёнок рядом (особенно в метель). Кожемяко и Надсадина в отставку. Теперь наверно нужно ждать повышения тарифа по городу.
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