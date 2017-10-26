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Сахалин готовится к проведению престижных соревнований «Дети Азии»

Сахалин готовится к проведению престижных соревнований «Дети Азии»

Они пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля 2019 года

В правительстве островного края состоялось совещание по вопросам проведения на Сахалине I зимних Международных игр «Дети Азии». Его провел глава региона Олег Кожемяко. В обсуждении приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств области.

В ходе заседания был утвержден состав организационного комитета по подготовке к международным соревнованиям, а также определены рабочие группы, которые должны войти в данный комитет: по строительству объектов и подготовки мест соревнований, по организации размещения и питания спортсменов, по обеспечению безопасности и так далее. 

- В ближайшие полгода нам предстоит большая подготовительная работа. Необходимо, чтобы каждый отдавал себе отчет в значимости и масштабности предстоящего мероприятия. Необходимо реализовать все задуманное и провести Международные Игры на высоком организационном уровне. Это даст нам серьезный повод представлять Сахалинскую область как центр международного туризма, - подчеркнул, обращаясь к участникам совещания, губернатор Олег Кожемяко.

Зимние спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля 2019 года. Состязания пройдут в восьми видах спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

- Основными спортивными объектами, которые примут международные Игры в 2019 году станут «Горный Воздух», ледовый дворец «Кристалл» и «Арена Сити». Новый биатлонный центр станет площадкой, на которой пройдут соревнования в дисциплинах лыжные гонки и биатлон. Гора Парковая примет сноубордистов, а трамплин К-70, который после реконструкции станет современным комплексом с развитой инфраструктурой, примет старты летающих лыжников, - рассказал министр спорта и молодежной политики Сергей Буренков.

Ожидается, что всего на Сахалин приедет почти 2 тысячи спортсменов. В состязаниях примут участие представители сборных команд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, субъекты Дальневосточного, Сибирского и Уральского Федеральных округов, а также города Москвы, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:39 +1
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