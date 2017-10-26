новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Сахалина» начали кубковый поход с победы

Волейболистки «Сахалина» начали кубковый поход с победы

Они одолели "Динамо-Метар" из Челябинска

1 ноября в четырех городах России стартовал предварительный этап Кубка страны по волейболу среди женских команд. «Сахалин» начал свой кубковый поход с победы. Островные волейболистки встречались с  «Динамо-Метаром» из Челябинска. Эти команды, а также ВК «Воронеж» и «Динамо-Казань» определяют обладателя единственной путевки на «Финал четырех» на турнире в Казани, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

В противостоянии «Сахалина» и «Динамо-Метар» априори было тяжело назвать фаворита. В чемпионате Суперлиги обе команды имеют по одной победе. Причем, волейболисты из Челябинска добыли ее как раз-таки в игре против «Сахалина».

Да и вообще, в чемпионате Суперлиги за сезон с небольшим «Динамо-Метар» выиграл у островитянок два матча при одном поражении. Правда, если считать еще и лигу «А», то статистические показатели будут уже на стороне сахалинок (в общей сложности 6 побед и 4 поражения).

Но у Кубка, как известно, своя специфика. Если чемпионат – это марафон, то Кубок – спринт. В чемпионате где-то можно дать отдохнуть лидерам, а вот в Кубке любая осечка может стать решающей.

К тому же, не будем забывать про проблемы «Сахалина» с составом. Выбыла из-за травмы и Марина Диброва. На морально-волевых выходит на площадку Юлия Григорьева. Хорошо, что удалось оформить переход из «Уралочки-НТМК» на правах аренды Валерии Сафоновой. В дебютном матче Валерия очень старалась и набрала шесть очков. Усилил ли этот переход островную команду, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что он ее украсил.

Счет в матче открыли волейболистки из Челябинска, уверенно сыграв на блоке. Правда, уже в следующей атаке Литовченко нанесла ответный удар. Затем последовали еще две удачные атаки сахалинок (3:1). «Динамо-Метар» нашло силы догнать соперниц (4:4), но – ненадолго, и на первый технический перерыв команды ушли при счете 8:5 в пользу «Сахалина». Ко второму преимущество островитянок увеличилось еще больше (16:8). В концовке Челябинск провел несколько удачных атак, но на результат это не повлияло (25:19 в пользу «Сахалина»).

Второй сет начался с эйса Шаравской. Задав команде эмоциональный заряд, капитан помогла «Сахалину» быстро выйти вперед (8:5). Ее мощные удары раз за разом ставили соперниц в тупик. Не менее результативно играли Литовченко и Гончарова. В нужные моменты «взрывалась» Вольдько. Вариативность в атаке приводила к тому, что у соперниц проваливался блок.

У «Динамо-Метар» все атаки шли в основном через Анастасию Стальную и Елену Коваленко. Этого было недостаточно, что создать островитянкам серьезные проблемы. При счете 24:23 Шаравская взмыла вверх словно ракета и буквально вколотила мяч в половину площадки соперниц.

Правда, в третьем сете «Динамо-Метар» все же заставил понервничать тренерский штаб и игроков «Сахалина». Разладился прием, не работал и блок. Этим воспользовались игроки «Динамо-Метара», уверенно контролировавшие ход партии (25:14 в их пользу).

Перелом в игре? Нет! В начале четвертого сета соперницы не справились с подачей Шаравской. Затем Володько удачно сыграла на блоке, а Гончарова и Литовченко – в атаке. Наставник «Динамо-Метар» взял тайм-аут, но и это не помогло. «Сахалин» повел в счете 8:0, и дальнейшее уже стало делом техники, с которой у подопечных Константина Приходько все было в полном порядке.

- Нам нужно было взять реванш. Поэтому настрой сегодня, действительно, был хороший. Почему случился провал в третьем сете? Ответ простой – это женский волейбол. Мы провалились на приёме, провалились на блоке – отсюда и результат. Соответственно, то же самое в четвёртом сете произошло с Челябинском, - сказал главный тренер «Сахалина» Константин Приходько.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:43 +1
Другие статьи по темам
Прочее
волейбол
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Наш день»: 1 ноября 2017
«Наш день»: 1 ноября 2017
Сахалин готовится к проведению престижных соревнований «Дети Азии»
Сахалин готовится к проведению престижных соревнований «Дети Азии»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru