Волейболистки «Сахалина» начали кубковый поход с победы

1 ноября в четырех городах России стартовал предварительный этап Кубка страны по волейболу среди женских команд. «Сахалин» начал свой кубковый поход с победы. Островные волейболистки встречались с «Динамо-Метаром» из Челябинска. Эти команды, а также ВК «Воронеж» и «Динамо-Казань» определяют обладателя единственной путевки на «Финал четырех» на турнире в Казани, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

В противостоянии «Сахалина» и «Динамо-Метар» априори было тяжело назвать фаворита. В чемпионате Суперлиги обе команды имеют по одной победе. Причем, волейболисты из Челябинска добыли ее как раз-таки в игре против «Сахалина».

Да и вообще, в чемпионате Суперлиги за сезон с небольшим «Динамо-Метар» выиграл у островитянок два матча при одном поражении. Правда, если считать еще и лигу «А», то статистические показатели будут уже на стороне сахалинок (в общей сложности 6 побед и 4 поражения).

Но у Кубка, как известно, своя специфика. Если чемпионат – это марафон, то Кубок – спринт. В чемпионате где-то можно дать отдохнуть лидерам, а вот в Кубке любая осечка может стать решающей.

К тому же, не будем забывать про проблемы «Сахалина» с составом. Выбыла из-за травмы и Марина Диброва. На морально-волевых выходит на площадку Юлия Григорьева. Хорошо, что удалось оформить переход из «Уралочки-НТМК» на правах аренды Валерии Сафоновой. В дебютном матче Валерия очень старалась и набрала шесть очков. Усилил ли этот переход островную команду, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что он ее украсил.

Счет в матче открыли волейболистки из Челябинска, уверенно сыграв на блоке. Правда, уже в следующей атаке Литовченко нанесла ответный удар. Затем последовали еще две удачные атаки сахалинок (3:1). «Динамо-Метар» нашло силы догнать соперниц (4:4), но – ненадолго, и на первый технический перерыв команды ушли при счете 8:5 в пользу «Сахалина». Ко второму преимущество островитянок увеличилось еще больше (16:8). В концовке Челябинск провел несколько удачных атак, но на результат это не повлияло (25:19 в пользу «Сахалина»).

Второй сет начался с эйса Шаравской. Задав команде эмоциональный заряд, капитан помогла «Сахалину» быстро выйти вперед (8:5). Ее мощные удары раз за разом ставили соперниц в тупик. Не менее результативно играли Литовченко и Гончарова. В нужные моменты «взрывалась» Вольдько. Вариативность в атаке приводила к тому, что у соперниц проваливался блок.

У «Динамо-Метар» все атаки шли в основном через Анастасию Стальную и Елену Коваленко. Этого было недостаточно, что создать островитянкам серьезные проблемы. При счете 24:23 Шаравская взмыла вверх словно ракета и буквально вколотила мяч в половину площадки соперниц.

Правда, в третьем сете «Динамо-Метар» все же заставил понервничать тренерский штаб и игроков «Сахалина». Разладился прием, не работал и блок. Этим воспользовались игроки «Динамо-Метара», уверенно контролировавшие ход партии (25:14 в их пользу).

Перелом в игре? Нет! В начале четвертого сета соперницы не справились с подачей Шаравской. Затем Володько удачно сыграла на блоке, а Гончарова и Литовченко – в атаке. Наставник «Динамо-Метар» взял тайм-аут, но и это не помогло. «Сахалин» повел в счете 8:0, и дальнейшее уже стало делом техники, с которой у подопечных Константина Приходько все было в полном порядке.

- Нам нужно было взять реванш. Поэтому настрой сегодня, действительно, был хороший. Почему случился провал в третьем сете? Ответ простой – это женский волейбол. Мы провалились на приёме, провалились на блоке – отсюда и результат. Соответственно, то же самое в четвёртом сете произошло с Челябинском, - сказал главный тренер «Сахалина» Константин Приходько.