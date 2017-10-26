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Рекордное количество участников собрал сахалинский чемпионат школьной баскетбольной лиги

Рекордное количество участников собрал сахалинский чемпионат школьной баскетбольной лиги

На турнир собрались 94 команды

На Сахалине стартовал муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Свое умение забрасывать мяч в корзину продемонстрируют игроки 94 команд. На Дальнем Востоке островной регион по количеству участников превышает только Приморский край, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

- Это уже одиннадцатый сезон чемпионата ШБЛ, а на Сахалине он – пятый. Каждый год у нас растет число команд. Если в сезоне 2013-2014 года их было 23, то сейчас их в четыре раза больше. По этому показателю традиционно лидирует Южно-Сахалинск, где на старт турнира вышли 24 команды. На втором месте по количеству участников – Поронайск. Здесь на медали муниципального этапа претендовали 14 команд (представлены все школы городского округа!). По уже устоявшейся традиции много команд играют в Долинском, Невельском, Углегорском, Холмском районах и на Южных Курилах. В то же время, за бортом проекта пятый год подряд остаются Анива, Ноглики, Смирных и Томари, - рассказывает менеджер «КЭС-Баскет» по Сахалинской области Антон Лазарев.

Игры муниципального этапа в Южно-Сахалинске проходят в спортивном зале ДЮСШ игровых видов спорта (ул. Пограничная, 49).

В турнире девушек участвуют шесть команд. Они определяют победителя по круговой системе. Пока лидируют баскетболистки СОШ № 22, одержавшие две победы. К числу топ-фаворитов можно отнести и команду СОШ № 6, которая в своем первом матче едва не достигла рубежа в 100 набранных очков (победа над СОШ № 31 – 92:4). Неплохо выглядит и СОШ № 8.

Завершится турнир 4 ноября. В этот день пройдут два матча:

10:00 «Восточная гимназия» - СОШ № 8.

12:00. СОШ № 22 – СОШ № 6.

18 команд вышли на старт турнира юношей. Организаторы предложили им выявить сильнейших по олимпийской системе. На сегодняшний день уже известны три полуфиналиста. Ими стали СОШ № 18, лицей № 1, гимназия № 3. Четвертый полуфиналист определится в споре СОШ № 22 и СОШ № 13. Решающие игры запланированы на 4 ноября. В 11:00 пройдет матч за третье место, а в 13:00 – «баттл» за золотые награды.

- Победители муниципальных этапов во всех районах определятся до конца декабря. В начале января 2018 года пройдут игры дивизионального этапа, чуть позже – финал областного. А в марте победители областного этапа представят наш регион на дальневосточных соревнованиях в Хабаровске, -  сказал Антон Лазарев.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:59 +1
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