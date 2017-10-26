Рекордное количество участников собрал сахалинский чемпионат школьной баскетбольной лиги

На Сахалине стартовал муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Свое умение забрасывать мяч в корзину продемонстрируют игроки 94 команд. На Дальнем Востоке островной регион по количеству участников превышает только Приморский край, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

- Это уже одиннадцатый сезон чемпионата ШБЛ, а на Сахалине он – пятый. Каждый год у нас растет число команд. Если в сезоне 2013-2014 года их было 23, то сейчас их в четыре раза больше. По этому показателю традиционно лидирует Южно-Сахалинск, где на старт турнира вышли 24 команды. На втором месте по количеству участников – Поронайск. Здесь на медали муниципального этапа претендовали 14 команд (представлены все школы городского округа!). По уже устоявшейся традиции много команд играют в Долинском, Невельском, Углегорском, Холмском районах и на Южных Курилах. В то же время, за бортом проекта пятый год подряд остаются Анива, Ноглики, Смирных и Томари, - рассказывает менеджер «КЭС-Баскет» по Сахалинской области Антон Лазарев.

Игры муниципального этапа в Южно-Сахалинске проходят в спортивном зале ДЮСШ игровых видов спорта (ул. Пограничная, 49).

В турнире девушек участвуют шесть команд. Они определяют победителя по круговой системе. Пока лидируют баскетболистки СОШ № 22, одержавшие две победы. К числу топ-фаворитов можно отнести и команду СОШ № 6, которая в своем первом матче едва не достигла рубежа в 100 набранных очков (победа над СОШ № 31 – 92:4). Неплохо выглядит и СОШ № 8.

Завершится турнир 4 ноября. В этот день пройдут два матча:

10:00 «Восточная гимназия» - СОШ № 8.

12:00. СОШ № 22 – СОШ № 6.

18 команд вышли на старт турнира юношей. Организаторы предложили им выявить сильнейших по олимпийской системе. На сегодняшний день уже известны три полуфиналиста. Ими стали СОШ № 18, лицей № 1, гимназия № 3. Четвертый полуфиналист определится в споре СОШ № 22 и СОШ № 13. Решающие игры запланированы на 4 ноября. В 11:00 пройдет матч за третье место, а в 13:00 – «баттл» за золотые награды.

- Победители муниципальных этапов во всех районах определятся до конца декабря. В начале января 2018 года пройдут игры дивизионального этапа, чуть позже – финал областного. А в марте победители областного этапа представят наш регион на дальневосточных соревнованиях в Хабаровске, - сказал Антон Лазарев.