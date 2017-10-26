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Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском
Фото и видео очевидцев

Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском

Местные жители активно собирают их и делают фотографии

Накануне у побережья Охотского моря прошел сильный шторм. В результате огромное количество морских звезд и моллюсков оказались выброшены на берег в Стародубском. 

Очевидцы прислали в редакцию astv.ru видео, на котором отчетливо видно - в некоторых местах пляж покрывает толстый слой морских беспозвоночных. 

Пользователи социальных сетей также стали активно делиться фотографиями собранного «улова». Кто-то даже начал строить из морских звезд пирамидки. 

Специалисты СахНИРО отметили, что выброс морских звезд на берег  - абсолютно нормальное явление.

- Очень часть во время шторма на берег выбрасывает различных морских обитателей. И чем сильнее бушевала буря, тем более глубоководных обитателей можно потом обнаружить на берегу, - комментирует и. о. заместителя директора по науке СахНИРО Дмитрий Галанин.

Местные жители отмечают, что обеспокоены большим количеством мертвых животных на берегу. Останки привлекают ворон. Однако эксперты призывают людей не беспокоится - постепенно морские звезды разложатся и станут частью круговорота веществ в природе.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:56 +3
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Комментарии
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 10:12
Жыыырные такие, ужс. Не самое эстетичное зрелище. По одиночке они симпатичнее.
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+2
marrozz
Написано сегодня, в 10:24
Можно засушить на поделки: Для засушивания морской звезды недостаточно просто вытащить ее из моря и положить на солнце: звездочка сморщится и сгниет. Сначала ее надо вымочить в пресной воде, затем сварить, дать воде стечь, потом вымочить в растворе формалина, и только затем сушить. Надо отметить, что при варке морские звезды источают такие "ароматы", что люди будут стремиться обходить стороной Вашу кухню и округу в радиусе, минимум, 100 метров
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0
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 11:17
marrozz, В 70-е на Курилах, мы сушили их без варки и формалина, и на берегу часто сухие находили.
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0
vika29.05.87
Написано сегодня, в 10:39
Лучьше грибешок выбросило)))
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