Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском

Фото и видео очевидцев

Местные жители активно собирают их и делают фотографии

Накануне у побережья Охотского моря прошел сильный шторм. В результате огромное количество морских звезд и моллюсков оказались выброшены на берег в Стародубском.

Очевидцы прислали в редакцию astv.ru видео, на котором отчетливо видно - в некоторых местах пляж покрывает толстый слой морских беспозвоночных.

Пользователи социальных сетей также стали активно делиться фотографиями собранного «улова». Кто-то даже начал строить из морских звезд пирамидки.

Специалисты СахНИРО отметили, что выброс морских звезд на берег - абсолютно нормальное явление.

- Очень часть во время шторма на берег выбрасывает различных морских обитателей. И чем сильнее бушевала буря, тем более глубоководных обитателей можно потом обнаружить на берегу, - комментирует и. о. заместителя директора по науке СахНИРО Дмитрий Галанин.

Местные жители отмечают, что обеспокоены большим количеством мертвых животных на берегу. Останки привлекают ворон. Однако эксперты призывают людей не беспокоится - постепенно морские звезды разложатся и станут частью круговорота веществ в природе.