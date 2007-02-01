Лидеры сахалинского чемпионата по футболу укрепляют свои позиции

Сегодня состоятся еще три матча

1 ноября юные футболисты сыграли пять матчей первенства Сахалинской области. Лидеры одержали победы и еще больше оторвались от своих преследователей, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007», возглавляющая турнирную таблицу, разгромила «ДЮСШ» (Южно-Сахалинск) со счетом 9:0. Таким образом, «Сахалин-2007» в восьмом матче подряд сохранил ворота «сухими». В его активе 22 очка.

На втором месте – ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» (21 очко). Накануне «Сахалин-2006» набрал три очка, одолев «Сахалин-2006-2» (4:2).

На третью строчку турнирной таблицы поднялся Корсаков (18 очков), одержавший две победы с одинаковым счетом 4:0 (над Поронайском и «Гимназией № 3» из Южно-Сахалинска).

Также 18 очков набрал и ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2», но он сыграл на один матч больше, чем Корсаков. По 16 очков в активе Долинска и Холмска.

На последующих местах:

7. ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» - 6 очков (7 матчей).

8-9. ДЮСШ (Южно-Сахалинск) – 5 (7).

8-9. Гимназия № 3 (Южно-Сахалинск) – 5 (7).

10. Невельск – 4 (8).

11. Быков – 3 (7).

12. Поронайск – 2 (11).

Сегодня в рамках турнира состоятся три матча. В 10:20 на поле СРК «Олимпия-Парк» выйдут ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» и «Гимназия № 3». В 11:10 победителя определят ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2». А в 12:00 пройдет матч между ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» и Корсаковом.