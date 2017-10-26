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«Золотая осень» соберет в Южно-Сахалинске дальневосточных волейболистов

«Золотая осень» соберет в Южно-Сахалинске дальневосточных волейболистов

Турнир начнется 3 ноября

С 3 по 5 ноября в Южно-Сахалинске пройдет традиционный межрегиональный турнир «Золотая осень» на призы Сахалинской областной федерации волейбола. Волейбольные баталии можно будет увидеть в спортивном комплексе ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3).

Турнир будет юбилейным – 15-м по счету, а сильнейших по традиции определят среди мужчин, женщин и ветеранов. 3, 4 и 5 ноября игры в ВЦ «Сахалин» будут начинаться в 10:00. Торжественная церемония открытия пройдет 4 ноября в 12:00. Вход свободный.

В ветеранском турнире ожидается четыре участника. Это «Сахалин», «Сахалин-2», «Благовещенск» и «Михайловка». Они сыграют по круговой системе. То есть, каждому участнику предстоит провести по три матча.

В женский турнир заявилось восемь команд: «СахГУ», «Вектор», ВЦ «Сахалин», ВЦ «Сахалин-2», ВЦ «Сахалин-3» (все – Южно-Сахалинск), «Корсаков», «Благовещенск» и «Хабаровск». По замыслу организаторов, сначала участники сыграют в двух подгруппах, затем состоятся полуфиналы, а также игры за третье и первое место.

Мужской турнир собрал одиннадцать команд. На победу будут претендовать «СахГУ», «СахГУ-2», «Арсенал», «Шторм», «ЭКО», ВЦ «Сахалин», «Динамо», «Максимум» (все – Южно-Сахалинск), «Анива», «Корсаков» и «Динамо» из Благовещенска. Их ждут двухступенчатая схема проведения (сначала – игры в подгруппах, затем – полуфиналы и стыковые матчи).

Напомним, что впервые турнир «Золотая осень» состоялся в 2003 году. Сначала в нем играли только мужские команды. С 2006 года в турнире стали принимать участие женщины. Ветеранский турнир проводится с 2012 года, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:02 +1
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