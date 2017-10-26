Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе

4 ноября на стрельбище "Каспер" пройдет Кубок Сахалинской области по практической стрельбе из ружья. Чемпиона Мира Рамазан Мурабаков приглашает поболеть за участников и приобщиться к развивающемуся виду спорта.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, соревнования по практической стрельбе проходят в четырех дисциплинах – пистолете, карабине, ружье и пневматике. Спортсмены ведут огонь из различных положений и на ходу. Уже зарегистрировалось 12 участников.

При определении победителя учитывается не только точность стрельбы, но и скорость выполнения упражнения, а также калибр оружия и мощность патрона.

Соревнования пройдут на стрельбище в районе ТЭЦ в четырех упражнениях – стрелковых заданиях. Начало в 10:00 в субботу 4 ноября.

Федерация практической стрельбы предупреждает о то, что во время состязаний зрители должны носить очки для защиты глаз. Также желательно иметь наушники или беруши для защиты органов слуха. Телефон для справок 41-56-65.