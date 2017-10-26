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Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе

Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе

Кубок области пройдет 4 ноября на стрельбище "Каспер"

4 ноября на стрельбище "Каспер" пройдет Кубок Сахалинской области по практической стрельбе из ружья. Чемпиона Мира Рамазан Мурабаков приглашает поболеть за участников и приобщиться к развивающемуся виду спорта.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, соревнования по практической стрельбе проходят в четырех дисциплинах – пистолете, карабине, ружье и пневматике. Спортсмены ведут огонь из различных положений и на ходу. Уже зарегистрировалось 12 участников.

При определении победителя учитывается не только точность стрельбы, но и скорость выполнения упражнения, а также калибр оружия и мощность патрона.

Соревнования пройдут на стрельбище в районе ТЭЦ в четырех упражнениях – стрелковых заданиях. Начало в 10:00 в субботу 4 ноября.

Федерация практической стрельбы предупреждает о то, что во время состязаний зрители должны носить очки для защиты глаз. Также желательно иметь наушники или беруши для защиты органов слуха. Телефон для справок 41-56-65.

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Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 1
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 2
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 3
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 4
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 5
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 6
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 7
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 8
Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе, Фото: 9
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Сахалинцы выявят лучшего в практической стрельбе
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:46 +2
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 16:01
Ух, здорово! Жаль у нас нет!
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+2
YETI
Написано сегодня, в 17:38
чемпиона мира...осень харасо.
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