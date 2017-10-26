Пара свиристелей погибла в Корсакове

Фотографии красивых мертвых птиц прислали в редакцию astv.ru сахалинцы. Тельца обнаружили молодые женщины в Корсакове у бывшего кафе «555» на улице Советской.

Изучив изображение, специалисты Сахалинского зоопарка установили род птицы - это свиристель.

- Видимых следов смерти мы не заметили, - отмечают девушки. - Возможно птиц отравили. Только зачем - неясно.