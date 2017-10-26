Пара свиристелей погибла в Корсакове
Тела птиц обнаружили у бывшего кафе «555»
Фотографии красивых мертвых птиц прислали в редакцию astv.ru сахалинцы. Тельца обнаружили молодые женщины в Корсакове у бывшего кафе «555» на улице Советской.
Изучив изображение, специалисты Сахалинского зоопарка установили род птицы - это свиристель.
- Видимых следов смерти мы не заметили, - отмечают девушки. - Возможно птиц отравили. Только зачем - неясно.
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 16:23
скандалы интриги расследования в провинциальных новостях
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Nyrka Online
Написано сегодня, в 16:35
Птичку жалко
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Hasen Online
Написано сегодня, в 17:25
вот это новость!!!
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stimorol44
Написано сегодня, в 17:36
Надо бы проверку провести следственным органам, да за её результатами проследить
...
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