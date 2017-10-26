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Пара свиристелей погибла в Корсакове

Пара свиристелей погибла в Корсакове

Тела птиц обнаружили у бывшего кафе «555»

Фотографии красивых мертвых птиц прислали в редакцию astv.ru сахалинцы. Тельца обнаружили молодые женщины в Корсакове у бывшего кафе «555» на улице Советской.

Изучив изображение, специалисты Сахалинского зоопарка установили род птицы - это свиристель. 

- Видимых следов смерти мы не заметили, - отмечают девушки. - Возможно птиц отравили. Только зачем - неясно.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:09 +1
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 16:23
скандалы интриги расследования в провинциальных новостях
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+1
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 16:35
Птичку жалко
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+3
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 17:25
вот это новость!!!
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+1
stimorol44
Написано сегодня, в 17:36
Надо бы проверку провести следственным органам, да за её результатами проследить
...
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