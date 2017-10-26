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Больше 20 человек эвакуировали из кадетской школы Южно-Сахалинска

Больше 20 человек эвакуировали из кадетской школы Южно-Сахалинска

Пожарные устроили учения

23 человек эвакуировали из кадетской школы в Южно-Сахалинске. По замыслу пожарно-тактического учения, в одном из кабинетов школы на втором этаже произошло «возгорание». «Огонь» распространился на другие помещения, коридор и крышу. В первую очередь пожарные должны были вывести на свежий воздух всех находившихся в здании людей.

Прибывшие к месту пожарные расчёты немедленно приступили к боевому развёртыванию. Руководитель тушения уточнил у администрации учебного заведения число людей, не сумевших покинуть здание самостоятельно. Выяснилось, что в школе остаётся более двадцати человек.

Звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) проникли в здание с разных сторон, чтобы провести поиск пострадавших в максимально короткое время. Причём заходили пожарные в школу как обычным путём, через входные двери, так и через окна второго этажа, используя трёхколенные лестницы. Сначала были обследованы помещения, в которых наблюдалось сильное задымление и высокая температура, а уже затем всё остальное здание. Такая очерёдность работ объясняется тем, что именно в задымлённых местах человек может прожить без помощи ограниченное время.

«План данного учения был подготовлен на основе самого негативного сценария развития событий. Дело в том, что по действующим нормам, отделка пути эвакуации в школах, выполняет негорючими материалами, что делает практически невозможным распространение огня на значительную площадь. Однако, лучше тренироваться именно по самому сложному сценарию. Полученные в этом случае навыки позволят пожарным уверенно действовать в любой обстановке в случае пожара на подобном объекте», - рассказал руководитель учений, заместитель начальника службы пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области Алексей Перешеин.

Пожарные сумели отыскать и вывести на свежий воздух всех людей, находившихся в школе, общее число спасённых – 23. При эвакуации из зоны задымления были использованы спасательные устройства, которые позволяют проводить спасаемых через участки с непригодным для дыхания воздухом.

Всего к учению привлекались 35 человек личного состава Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны, 5 единиц пожарной техники. Кроме того, были задействованы спасатели Южно-Сахалинского ПСО и экипаж скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:57 0
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