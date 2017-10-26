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Вторая встреча «Сахалина» с «Одзи Иглз» завершилась победой островитян

Вторая встреча «Сахалина» с «Одзи Иглз» завершилась победой островитян

Следующим соперником российских хоккеистов станет «Ниппон Пэйпер Крэйнс»

«Сахалин» 31 октября переиграл «Одзи Иглз» во второй встрече со счетом 2:5, доведя победную серию до восьми матчей, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Первый период выдался «сухим» для команд. «Орлы» нанесли 18 бросков, переиграв в этом компоненте соперника в два раза, но размочить ворота Шелепнёва им не удалось. На 18 минуте гости остались играть втроем и с гордостью вышли из непростой ситуации, созданной японским арбитром. В этом матче он оставлял островитян трижды в минимальном составе. И один раз «орлы» воспользовались преимуществом. Случилось это в концовке второго периода. Гол на свой счет записал Ямашита. Правда, к этому времени «Сахалин» смог реализовать три атаки. Открыл счет шайбам островитян Фахрутдинов, кистевым броском от синей линии отравил шайбу в ворота Нарисавы. Следом Полянский доел момент на пяточке, доставив игровой снаряд в незащищенный угол. Третье взятие ворот в свой актив записал Старцев, замкнув передачу Еремина на дальнюю штангу. На всё это островитянам понадобилось менее двух минут в начале второго отрезка.  Шквалу шайб обрадовались не только россйиские болельщики, которые сегодня создавали по-настоящему домашнею атмосферу на арене, но их японские коллеги.

В третьем периоде команда Комарова провела еще ряд удачных атак. Начали отрезок гости против трех «орлов». И теперь хоккеистам с соседнего острова было суждено реализовать максимальное численное преимущество. Завершил атаку Старцев мощным броском из круга вбрасывания, забросив четвертую шайбу в матче и отметившись первым дублем в АХЛ. Закрепил успех капитан команды. Шишканов реализовал передачу Зацепилина, выстрелив в ближний угол ворот. Большое преимущество позволило без траты лишних нервов закончить «Сахалину» матч, и даже шайба, экс- энхаэловца Тэллаксона, которую он забросил на 58 минуте, не смогла нарушить спокойствие, не говоря уже о ходе игры. Стоит отметить, что в прошлом матче все шайбы были заброшены в равных составах, а сегодня из семи голов лишь один пришелся на игру без численного преимущества. За весь матч на скамейке штрафников команды провели почти одинаковое количество времени – 16 минут «орлы» и 18 минут островитяне. При этом процент реализации большинства у «Сахалина» в этой игре достиг отметки в 50, что является лучшим показателем за сезон. 

После двух побед в Томакомаи с результатом 37 очков «Сахалин» занимает первую строчку турнирной таблицы, на втором месте «Тохоку Фри Блэйдс». У «лезвий» 33 очка и на три игры больше. Следующий матч островитяне проведу 2 и 3 ноября. Соперник – «Ниппон Пэйпер Крэйнс».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:25 +1
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