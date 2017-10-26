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Футболисты «Сахалина-2007» лидируют в первенстве области

Футболисты «Сахалина-2007» лидируют в первенстве области

Участие в турнире принимают 12 юношеских команд

В Южно-Сахалинске продолжается первенство островного региона по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. Участниками состязаний, проходящих в СРК «Олимпия-Парк», являются двенадцать команд из Быкова, Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска, Холмска и областного центра.

На экваторе турнира лидирует команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» (19 очков). В семи матчах она не только не потерпела ни одного поражения, но и не пропустила ни одного гола. Правда, 100% результата добиться ей не удалось. В пассиве «Сахалина-2007» два потерянных очка после ничьей с Холмском (0:0).

На втором месте – ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» (18 очков). Проиграв Холмску (2:3), футболисты этой команды добились шести побед. Причем, ряд из них были разгромными (Невельск – 18:0; Поронайск – 18:0; ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» - 14:0).

По 16 очков в семи матчах набрали Холмск и Долинск. На одно очко от них отстает ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2». А вот Корсаков, который лидировал после трех игровых дней, затем потерпел два поражения подряд. Сейчас у Корсакова 12 очков и шестая строчка турнирной таблицы. Именно эти шесть команд, пожалуй, и разыграют между собой медали турнира.

Сегодня в рамках первенства запланировано пять матчей. В 10:00 на поле СРК «Олимпия-Парк» выйдут ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2» и Поронайск. В 10:50 пройдет матч между ОГАУ ФК «Сахалин-2007» и ДЮСШ (Южно-Сахалинск). В 11:40 на первой площадке сыграют Корсаков и Поронайск, на второй – ОГАУ «ФК «Сахалин-2006» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-2». Программа игрового дня завершится матчем между Корсаковом и «Гимназией № 3» (Южно-Сахалинск). Он начнется в 12:40, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:52 0
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