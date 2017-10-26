Мужчина получил перелом после падения с высоты в морском порту Южно-Курильска

Инцидент произошел во время погрузочных работ

Курильским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту несчастного случая, произошедшего с работником АО ЮКФ «Труд», проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ.

Как сообщают в областном следкоме, установлено, что 49-летний житель Южно-Курильска работал в акционерном обществе водителем.

Утром 17 октября 2017 года во время погрузочных работ на кран-балке на территории морского порта мужчина упал с высоты трех метров на бетон и получил перелом шейки бедра. Пострадавший был срочно госпитализирован в ЦРБ Южно-Курильска, а позже для дальнейшего лечения переведен в Сахалинскую областную клиническую больницу.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц АО ЮКФ «Труд» по ч.1 ст. 143 УК РФ – нарушение правил техники безопасности.