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Мас-рестлеры Сахалина впервые сразятся на чемпионате области
n2ru.info

Мас-рестлеры Сахалина впервые сразятся на чемпионате области

Участие в турнире примут спортсмены от 12 до 30 лет

Чемпионат и первенство Сахалинской области по мас-рестлингу впервые пройдёт в Южно-Сахалинске 4 ноября. В схватке сойдутся около 30 островных спортсменов от 12 до 30 лет. Им предстоит определить сильнейшего в весовых категориях от 40 до 80 (+) кг.

Каждый поединок будет идти три раунда - до двух побед одного из участников. Победителем считается тот, кто вырвет из рук соперника деревянную палку, либо перетянет его через опорную доску.

Состязания пройдут в малом зале спортивной детско-юношеской школы по греко-римской борьбе. Начало в 10.00. Вход свободный. 

Мас-рестлинг - национальный вид спорта Якутии. «Мас» в переводе с якутского языка означает «деревянная палка», «рестлинг» (с английского) – «борьба». В 2003 году данный вид единоборств включили во Всероссийский реестр видов спорта. После он приобрёл международный статус, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:33 +1
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