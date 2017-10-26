Треснул фундамент, поехали стены: жительница Арги-Паги не может добиться хорошего жилья

Пенсионерка из села Арги-Паги Тымовского района Галина Дебринская не может добиться нормальных условий проживания. Муниципальное жилье, которое ей предоставлено местными властями, разрушается: фундамент треснул, от строения отсоединилась веранда, между стенами и потолком трещины. Дырки приходится затыкать тряпками. Не желая находиться в такой квартире, женщина гостит у родственников и пытается добиться справедливости.

– Дом находится в таком состоянии уже давно, – рассказывает дочь пенсионерки Татьяна Дебринская. – Еще в 2013 году приезжала комиссия, чтобы осмотреть помещения. Они сказали, что все в порядке. Однако через полгода мы смогли узнать, что по документам здание подлежит капитальному ремонту.

В местном сельсовете заявили, что пенсионерка сама довела квартиру до такого состояния. 4 года назад она переехала в другую жилплощадь, а в старый дом заселили знакомого, который не ухаживал за ним.

– Этот дом рассчитан на две семьи. При этом вторые жильцы давно сделали ремонт – потом им возместили все из бюджета. А Галина Дебринская в свое время переехала на другой адрес и за домом не было должного ухода, – рассказывает исполняющая обязанности сельсовета села Арги-Паги Татьяна Дьякович. – А у нас так – зиму не поживи – дом приходит в негодность.

Пенсионерке предлагали другое жилье. Но ему требуется капитальный ремонт, на который у женщины нет средств. Затем ей по договору поднайма дали квартиру – ее хозяйка до весны планирует пожить у родных в другом городе. Но Дебринская не хочет переезжать. Она добивается проведения полного обследования разрушающегося дома, чтобы ей предоставили новое жилье либо произвели капитальный ремонт прежнего.

С проведением полного обследования тоже возникли сложности. По документам, пенсионерка не обитала в этом доме несколько лет. Квартира по факту является нежилой. Документов, что там последние несколько лет кто-то жил, нет.

– Если в квартире никто не живет, то комиссия, согласно букве закона, не может ее обследовать, – рассказывает председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Тымовского района Елена Щербак. – А она несколько лет там не находилась, а теперь хочет добиться ее обследования.

Она добавила, что Дебринской в местной администрации уже пошли навстречу и даже предлагали три квартиры на выбор. Женщина отказалась от всех.

Галина Дебринская продолжит добиваться хороших условий проживания. Она уже писала заявление в прокуратуру. Там признали нарушения со стороны муниципалитета при обследовании жилья. Теперь дочь с мамой планируют обратиться в суд.