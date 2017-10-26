Крупный пожар произошел в Ногликах

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31 октября в 05.45 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Академика Штернберга горит гараж.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент сооружение горело открытым пламенем на общей площади 200 кв. метров.

Возгорание локализовали в 05.55, а в 10.33 полностью ликвидировали.

В тушении было задействовано 15 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.