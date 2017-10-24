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Волейбольные команды Сахалина сразятся за Кубок залива Терпения
mrsss.ru

Волейбольные команды Сахалина сразятся за Кубок залива Терпения

Турнир пройдет 11 и 12 ноября

Третий год подряд Поронайск примет участников мужского волейбольного турнира «Кубок залива Терпения». Состязания, которые пройдут в с/к «Авангард», запланированы на 11 и 12 ноября. В этом году участие в турнире принимают двенадцать команд. 

- Мы стараемся расширить географию участников и предоставить им возможность получить хорошую игровую практику перед чемпионатом области, который традиционно проходит в конце ноября, - говорит начальник управления спорта и молодежной политики администрации Поронайского городского округа Вадим Таксанов. – Нам очень приятно, что в этом году увеличилось представительство команд с севера острова.

Схема проведения турнира включает в себя предварительный этап и плей-офф. На предварительном этапе дюжина участников разделена на четыре подгруппы:

  • «Юг» - Корсаков, Анива, «СахГУ» (Южно-Сахалинск).
  • «Юг-2» - Корсаков-2, Долинск, ВЦ «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
  • «Центр» - Поронайск, Углегорск, Макаров.
  • «Север» - Ноглики, Тымовск, Смирных.

Команды, занявшие третье место в подгруппе, переместятся в стан зрителей. Остальных ждут четвертьфинальные поединки, за которыми последуют полуфиналы, а также матчи за бронзу и золото.

- Всем участникам турнира будут вручены памятные вымпелы. Победитель и призеры получат денежные призы и медали. Кроме того, команда, занявшая первое место, будет удостоена большого переходящего кубка, - анонсирует Вадим Таксанов.

По словам организаторов, они подготовили культурную программу, которая предварит волейбольные баталии. Так что, организаторы ждут жителей и гостей Поронайска поддержать участников «Кубка залива Терпения», сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:54 0
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